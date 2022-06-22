立陶宛農業部長明和農委會見面　陳吉仲：討論雙方更進一步合作

▲吉爾卓帝斯今參加「2022台北國際食品展」開幕式，為立陶宛館揭幕。（圖／外交部提供）



記者許展溢／台北報導

「2022年台北國際食品展覽會臺灣館」今（22日）開幕，農委會主委陳吉仲今出席提到，明天立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝（EgidijusGiedraitis）將和農委會討論雙方合作。

吉爾卓帝今上午率團抵台，預定22日至24日進行訪問，吉爾卓帝斯在桃園機場並未發表談話。陳吉仲說，該展是最重要的全世界食品展，廣邀各國參展，希望透過此方式讓台灣最重要的農漁畜產品跟加工品行銷到全世界。

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陳吉仲表示，有加拿大館、立陶宛和美國等館，都能讓消費者有更多元選擇，同時呈現這些市場未來可以彼此相互合作、互補前進，尤其立陶宛農業部次長明天會跟農委會討論雙方更進一步合作。

陳吉仲指出，透過農產貿易合作有效降低全球糧價對糧食安全影響，可以互得其利，所以農產貿易還是要往經濟市場角度去走，不能不符合國際規範，否則未來會造成農產貿易阻礙外，還會進一步影響糧食安全。

外交部進一步說明，吉爾卓帝斯在台期間，將參加「2022台北國際食品展」開幕式，為立陶宛館揭幕，另外將出席立國麵粉說明會，以及台立食品廠商媒合會等活動，另外，訪團還將拜會行政院農業委員會、衛生福利部及經濟部，參訪台灣農業改良場、農業食品相關產業協會及企業等，外交部政務次長曾厚仁並將設宴歡迎。