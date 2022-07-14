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俄「飛地」解封　立陶宛將允俄貨運進加里寧格勒

▲▼▲立陶宛禁止俄羅斯經由境內與飛地加里寧格勒之間運輸遭歐盟制裁的貨品 。（圖／達志影像／美聯社）

▲立陶宛禁止俄羅斯經由境內與飛地加里寧格勒之間運輸遭歐盟制裁的貨品 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）公布新方針翻轉先前政策後，歐盟國家立陶宛外交部今天表示，將允許遭制裁的俄國商品途經立陶宛、進出俄國飛地加里寧格勒。

歐盟今天公布新方針之前，莫斯科、立陶宛和歐盟數週來關係緊繃，考驗歐洲對俄制裁決心。

歐盟國家圍繞的加里寧格勒（Kaliningrad）多數商品仰賴途經立陶宛的鐵路和公路，但6月17日布魯塞爾實施制裁後，部分來自俄國的貨運遭切斷。

制裁針對俄國出口至歐盟的特定商品，例如伏特加和鋼鐵。

▲▼俄羅斯加里寧格勒（Kaliningrad）是一座瀕臨波羅的海的海港城市，是位於立陶宛及波蘭之間的一塊飛地（exclave）。。（圖／翻攝Google Maps）

▲俄羅斯加里寧格勒（Kaliningrad）是一座瀕臨波羅的海的海港城市，是位於立陶宛及波蘭之間的一塊飛地（exclave）。（圖／翻攝Google Maps）

莫斯科先前表示，限制來自俄國的商品進出加里寧格勒等同違法封鎖；但立陶宛宣稱別無選擇，只能遵守布魯塞爾規範。

加里寧格勒州長阿里漢諾夫（Anton Alikhanov）在Telegram上寫道，這項新方針只是化解僵局的第一步，「我們會持續朝完全解除限制而努力」。

今天公布的新方針指出，只要運輸量不超出過去3年平均值，貿易限制不應套用在俄國與其飛地間的交通。

立陶宛雖表示會遵守新方針，但外交部聲明指出，先前阻擋許多貨物運至加里寧格勒的規定，「比較能讓人接受」。

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