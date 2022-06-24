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遭中國惡意封殺　立陶宛農業部長：盼牛肉、乳製品轉賣台灣

▲▼立陶宛農業部吉爾卓帝斯次長訪問團記者會。（圖／翻攝自外交部直播）

▲立陶宛農業部吉爾卓帝斯次長訪問團記者會。（圖／翻攝自外交部直播，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台立關係深化，日前率團訪台的立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）24日表示，民主國家應該加強雙邊貿易，以對抗面對威權國家所遭遇的挑戰，台灣作為潛在替代市場非常重要，因此立陶宛將加強與台灣的雙邊貿易關係，來彌補在中國市場遭遇的損失。

外交部今天下午舉行「立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯訪問團」記者會。媒體關注，中國對立陶宛的經貿制裁不斷升級，民主國家如何互相幫忙？吉爾卓帝斯表示，20多年以來，立陶宛與俄羅斯的雙邊貿易一直都有很多挫折，甚至現在被中國打壓後困境加重，因此，台灣作為潛在的替代市場非常重要，立國也加強與台灣的雙邊貿易關係，來彌補在中國市場遭遇的損失。

吉爾卓帝斯說，很多國家也都面臨同樣困境，所以向世界貿易組織（WTO）提出申訴，但審查過程曠日費時，民主國家應該增加雙邊、多邊貿易關係，因為在民主市場是尊重法治、可預測、企業家能夠信任的投資環境。

此外，吉爾卓帝斯會中表示，立陶宛和台灣設代表處是深化雙邊經貿關係的下一步，盼透過代表處向台灣的通路商、進口商介紹立陶宛的產品；立陶宛正在與台灣政府研議農產品出口到台灣的相關許可，目前待許可產品包括牛肉、家禽、乳製品、魚製品等，「相關單位已經承諾，許可將在數個月後下來」。

另對於台灣有哪些產品可能銷售到立陶宛市場，吉爾卓帝斯說明，此次有超過20個立陶宛企業參加台北國際食品展，他對於台灣農產品非常多元化印象深刻，台灣的農產品只要符合立陶宛的進口法規，能夠進入歐盟市場，立陶宛作為歐盟的一份子，在消費者心目中，一定會有一席之地。

▲▼立陶宛農業部吉爾卓帝斯次長訪問團記者會。（圖／翻攝自外交部直播）

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