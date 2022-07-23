▲林佳龍展開全區參香行程，今赴泰山頂泰山巖祈福。（圖／記者宋良義攝，下圖同）

記者呂晏慈／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍昨（22日）親自向「老縣長」行政院長蘇貞昌請益，不過對於是否擔任榮譽主委，蘇僅說全力輔選是天經地義，任何名譽上的位子都不重要，被黨內解讀給林佳龍「軟釘子」。對此，林佳龍23日上午受訪說，他昨天是向「老長官」請益，蘇貞昌是他最大的靠山，且其角色已經超過任何職位。

林佳龍今天上午前往頂泰山巖參香並舉行座談會，蘇系立委吳秉叡、張宏陸、前立委呂孫綾、競總發言人何博文全程陪同，但辦公室會前說明立委蘇巧慧與會訊息是「誤傳」，現場也不見蘇巧慧身影，引發討論。

對此，林佳龍接受媒體聯訪時否認「軟釘子」一說，直言「這個是亂講的」。他澄清，昨天是向「老長官」請益，因為新北市大部分的建設，都是在前瞻建設計畫或蘇揆於台北縣長任內打下的基礎，包括林口交流道、捷運路網、23座停車場都獲得蘇揆大力支持，未來他也要發揮「衝衝衝」的精神，讓新北加速發展。

林佳龍透露，蘇揆昨天特別肯定自己，在這麼短的時間組織競選團隊，他也特別向蘇揆「報告」，表示競選團隊主委林錫耀、總幹事吳秉叡、副主委張宏陸、文宣群召集人蘇巧慧都是蘇揆栽培出來的人才，盼未來加速前進、團結勝選。

媒體追問，蘇貞昌何時會為林佳龍站台輔選？林佳龍說明，昨天蘇揆對新北市該去的地方如數家珍，兩人也約定，盼蘇揆能帶自己去這些地方走走看看，在蘇揆的基礎上讓新北市往前發展，「蘇院長是我最大的靠山」，但會中並沒有討論具體的職務安排，僅就政策、政績進行討論，「他（指蘇貞昌）的角色已經超越任何職位」。

至於蘇巧慧今天並未陪同參香，林佳龍說，他沒有聽說這個訊息，昨天還到蘇巧慧的臉書留言，蘇巧慧負責的文宣工作非常多，還要定調口號等，都已經緊鑼密鼓在進行中。