青洲灣「小鐵人」夏令營8／26登場！運動、美食、逛街一次滿足

▲青洲灣夏令營8月26日到29日登場。（圖／觀光局）

記者李宜秦／台北報導

為推廣旅遊新景點青洲灣，交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處將於8月26日到29日在青洲濱海遊憩區舉辦「青洲灣Summer Camp活動」，首度以小鐵人夏令營為主題，推出自行車、游泳、跑步完整的課程內容，還有音樂Zumba、沙灘排球、啤酒瑜伽等特色課程，活動現場也有市集活動，打造沈浸式度假體驗。

觀光局副局長周廷彰表示，青洲灣Summer Camp是觀光局第一個具有運動觀光、學習教育、親子參與的夏日節慶品牌活動，今年夏天邀請全台小鐵人及家長一起參與。目前青洲灣Summer Camp已開放線上報名。

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▲青洲灣夏令營以小鐵人為主題，目前已開放報名。（圖／觀光局）

本活動以小鐵人夏令營為號召，推出自行車、游泳、跑步完整的課程內容，從基本訓練、技術討論、運動安全結合營隊生活，訓練學童的體能、專注力、免疫力，打造5育並重的運動體驗，培養心智健全發展。

因應綠色養生與運動風氣盛行，針對大朋友提供音樂Zumba、沙灘排球、啤酒瑜伽等，打造樂趣與運動兼具的特色課程，更邀請到綠色飲食專家番紅花分享黃金飲食補給術，呼應活力奔放的濱海沙灘氛圍，為大朋友提供以不同的姿勢享受徜徉於大自然懷抱中，達到全方面的滿足與放鬆。

活動現場另有市集活動，洽邀多組在地觀光圈業者同時也是人氣餐車共同響應，推出親子市集美食以及多樣風格商品，更推出多樣的市集遊戲活動，一站一特色的規劃，讓整個青洲灣打造成沈浸式度假體驗，打造限地限定的品牌。