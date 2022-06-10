Fun暑假「逗陣來台東」　環境教育免費夏令營 6／13開放報名

▲環境教育免費夏令營 6/13開放網路報名。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環境保護局將於7月6-7、12-13日推出2梯次的「Fun暑假環營逗陣來台東」夏令營活動，帶領學童走進知本自然教育中心，進行生態觀察及體驗課程，全程免費，每場次正取27名、備取10名，參加對象為全國升五、六年級的國小學生，每人限定報名1梯次，活動自6月13日上午9點起至28日晚上11點止開放網路報名：https://reurl.cc/RrYyAn ，各場次正取、備取名單將於台東縣環境教育資訊網：http://www.taitung.url.tw/ 公告，歡迎小朋友踴躍報名參加。

台東縣政府表示，舉辦暑期夏令營活動，希望帶領各縣市共54位學員在台東優質的環境，親身體驗環教活動，讓孩子們在夏令營中，對人類與自然的依存關係有更深刻的了解與認識，在團體活動中發自內心地去關懷自然、尊重生命以及對環境永續愛護。

環保局指出，暑期環境教育夏令營是孩童們自主學習的好契機，精心規畫夏令營精彩課程，以繪本教材、桌遊、戶外觀察、惜食晚餐作為教學引導，讓孩子們不論在日間、夜間，都能夠無時無刻擁抱大自然脈動，主動探索池畔的植動物，觀察夜間蛙類等，透過課程能將心比心善待大自然，以實際行動改善生物與人類共享的生活環境。透過與自然親密互動的營隊活動，培養學童愛護環境、珍惜土地情懷，讓環境品格植於心田，成為綠色生活的代言人。

環保局呼籲，尋找與大自然共存，是永無盡頭的學習歷程，透過舉辦FUN暑假夏令營提供優質的學習管道，歡迎小朋友踴躍報名。