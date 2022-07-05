「走讀中興新村x熊愛閱讀」營隊起跑　31學童沉浸歷史文化之美

▲2022「走讀中興新村x熊愛閱讀」閱讀營於今天起跑。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣文化局與18度C文化基金會、國史館台灣文獻館合作，今明2天舉辦2022「走讀中興新村x熊愛閱讀」閱讀營，吸引31位國小學童參加；縣府文化局長林榮森表示，希望以推廣閱讀為始，進而向學生們推廣歷史文化保存的觀念，並走入中興新村領略文化景觀與歷史文化之美。

營隊始業式於國史館臺灣文獻館史蹟大樓進行，林榮森前往主持，國史館台灣文獻館館長張鴻銘、18度C文化基金會執行長王又興、中興高中圖書館主任莊舒帆、救國團南投縣團委會邱冠彰總幹事、華麗轉身股份有限公司總經理朱怡甄，以及所有學員都到場參加。

文化局指出，閱讀營隊成員來自本縣各國小3至6年級，皆曾獲得「我愛閱讀」及「熊愛閱讀」閱讀護照活動「閱讀高手」、「心得達人」縣長獎的學童；首日除邀請兒童作家陳玉青進行核心閱讀分享課程，並造訪中興新村創生聚落，也以協力車及步行方式穿梭村內各個景點；第2天將參訪海生館與中興高中合辦之「映象珊瑚」特展，並進行披薩DIY及苔球體驗，參訪文獻館以認識台灣歷史文化。

林榮森指出，中興新村目前歸類在文化資產保存項目中的文化景觀，保留許多過去省府及員工宿舍等歷史痕跡，本次閱讀營除獎勵在「熊愛閱讀」活動中獲得「閱讀高手」及「心得達人縣長獎」的學生們，也以「閱讀x地方創生x歷史文化」為主軸進行規劃，希望藉由走讀方式和沉浸式體驗，讓閱讀不再只是在桌前，而是落實體會周遭和過去流傳下來的歷史文化。