2022必衝新景點！　青洲灣Summer Camp小「鐵人夏令營」即起開搶

▲青洲灣小鐵人活動。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為深化國旅市場，觀光局今宣布8月26日起到29日將在青洲濱海遊憩區舉辦青洲灣Summer Camp，首度以小鐵人夏令營為主題，活動囊括陸海空體驗，是2022必衝的旅遊新景點。

觀光局大鵬灣國家風景區管理處8月26日到29日將在青洲濱海遊憩區舉辦青洲灣Summer Camp活動，今舉辦發布記者會，首度以小鐵人夏令營為主題，涵蓋水、陸、空體能體驗，帶領學童培養正確運動觀念，透過樂活運動觀光主題規畫，結合屏東觀光圈業者打造主題市集與輕運動課程凸顯運動渡假村氛圍，要將青洲灣Summer Camp型塑為親子市場中的唯一運動觀光勝地與品牌。

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觀光局副局長周廷彰表示，青洲灣靠著大鵬灣，是出海口，可以遠眺小琉球，大鵬灣不但有很漂亮海灘、美麗海洋，也有美食，是很值得去的新開發景點，大鵬灣管理處跟當地觀光圈合作，採夏令營模式，很適合大人帶小朋友從事戶外海洋活動，大鵬灣從夏天到冬天很適合大家從事海洋活動，該景點將會打造青洲灣品牌，無論是景觀、建築或賣店有一系列活動推出，很適合大家旅遊。

▲觀光局副局長周廷彰。（圖／記者李姿慧攝）

青洲灣Summer Camp以小鐵人夏令營為號召，即起已開放線上報名，推出自行車、游泳、跑步完整的課程內容，從基本訓練、技術討論、運動安全結合營隊生活，訓練學童的體能、專注力、免疫力，打造5育並重的運動體驗，培養心智健全發展。

因應綠色養生與運動風氣盛行，Summer Camp針對大人也提供音樂Zumba、沙灘排球、啤酒瑜伽等，打造樂趣與運動兼具特色課程，活動現場另有市集活動，邀多組在地觀光圈業者同時也是人氣餐車共同響應，推出親子市集美食以及多樣風格商品，更推出多樣市集遊戲活動，一站一特色要將青洲灣打造成沈浸式度假體驗，打造限地限定的品牌。