會員每月100元積沙成塔　高雄慈善協會捐贈雲林消防百萬勘災車

▲永旭希望工程慈善協會致力於社會關懷與公益活動，經常主動發起及參與地方公益活動，此次捐贈雲林縣消防局的災情勘查車命名為永旭13號。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

永旭希望工程慈善協會捐贈性能卓越的災情勘查車，供雲林縣消防局警消人員進行災情勘查、支援救災、載運人員、物資，後勤補給支援之用的重要交通工具，今（22）日辦理於消防局一樓大廳辦理捐贈典禮，由雲林縣長張麗善縣長代表受贈。

雲林縣長張麗善表示，永旭希望工程慈善協會位於高雄市前鎮區，於2016年由理事長張淑儀所創立，主要的贊助單位為永旭保險經紀人股份有限公司，該協會全心致力於社會關懷與公益活動，一向秉持濟貧救難的慈悲精神，更經常主動發起及參與地方公益活動，此次捐贈的災情勘查車命名為永旭13號，代表該會已累計捐贈13輛勤務車給各地消防局，其仁德義行，不勝枚舉，精神令人感佩。

捐贈單位張淑儀理事長表示，每年都會捐贈全台各地消防救災指揮車，也會不定時捐助需要幫忙的弱勢團體，在永旭希望工程會員們支持下，我們將以堅定的心努力下去，用實際行動反饋台灣社會，也特別感謝永旭希望工程的每一個會員，每個月100元的捐助，讓點滴的小愛能夠昇華為大愛，一份急人之所急的心意，盼願疫情紛擾之際大家都平安無慮。

雲林縣消防局表示，永旭13號災情勘查車，有助於消防同仁於災害發生時，迅速有效到達現場，蒐集並傳遞災情，完善救災工作的安排及部署。這部車輛能站上救災最前線，載著消防人員發揮救災功能，能為社會安全防護網盡一己之力，是大家衷心的盼望，也是縣民的希望。

▲永旭希望工程慈善協會致力於社會關懷與公益活動，經常主動發起及參與地方公益活動，此次捐贈雲林縣消防局的災情勘查車命名為永旭13號。（圖／記者蔡佩旻攝）



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