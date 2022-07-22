當全班面喊「想當AV男優」遭嘲笑！他闖進決賽　辛酸史被推爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友從小就立志當AV男優，儘管夢想被同儕嘲笑，他多年來堅持不懈，從臨演一路摸爬滾打，如今終於闖進海選AV男優的決賽，而他的奮鬥史也感動許多網友，紛紛替他打氣「真男人respect。」

名為「阿勇」的網友在Dcard娓娓道來，「還記得小六的時候，老師請全班分享我們的夢想，同學們的答案不出那些社會地位較崇高的職業，像是醫生、總統、老師等等，不過輪到我時，我的答案讓全班哄堂大笑，甚至被老師寫聯絡簿，請家長多多關注，只因為是4個字『AV男優』。」

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阿勇表示，儘管那天的恥辱困擾多年，他仍堅持最初的夢想，而之所以想當男優，一是他喜歡做愛，二是本身熱愛表演，「我的志向一直很明確，對自己的性能力跟表演能力也很有信心，離開校園後我馬上懷著滿腔熱血投石問路，沒想到都被打槍，最多只當到臨演，至於被拒絕的致命原因，就是沒法隨硬隨射。」

▲原本他無法隨硬隨射，後來在實習時找到解方。（示意圖／記者李佳蓉攝）

為此，他到處尋醫，中醫、泌尿科，甚至心理醫生都看了，當他的自信快燃燒殆盡之際，突然翻到多年前參加成人展，跟山岸逢花甜蜜馬殺雞互動的合照，「回憶起當時的美好，彷彿看見她在日本隔岸鼓勵我不要放棄，心中想當男優的火苗又再度被點燃。」

就在那時，國內AV片商正展開男優海選，阿勇毫不猶豫地報名了，沒想到參加者竟有上千人，「經歷兩輪淘汰，我很幸運的還在名單內，回頭看看...過去的失敗經驗雖然痛苦，卻默默成為了這次成功的重要養分。」

阿勇也透露，評審們重視的幾個點，包括口條、態度、對腳本的熟悉度、表演能力、跟女優的互動等，「這些在之前臨演跟到處面試的日子裡，經驗值早已吸好吸滿，至於一直以來的痛『無法隨硬隨射』，我在當實習男優時也找到解了。我的性癖好是spanking，美好的屁屁很像我的開關，只要聚焦在那個部位就能馬上立正且維持。」

▲阿勇分享心路歷程。（圖／翻攝自Dcard）

眼看決賽將至，緊張的他決定分享心路歷程，趁機抒發一下心情，「無論結果如何，我都為100%努力過的自己感到驕傲，也鼓勵還在努力中的各位千萬別投降，放棄的話...比賽就真的結束了。」值得一提的是，阿勇還點名吳夢夢，大讚她特別讚，而且本人很親切。

這段辛酸史獲得熱烈回響，網友們紛紛回應，「天啊！沒想到我會被一篇在講AV的文感動，加油喔~祝你成功」、「加油！支持你，有夢想的人最帥」、「我小時候說要當AV女優也被賞巴掌欸，在台灣真委屈，小時候連作夢的權力都沒有，欣賞你的堅持」、「大哥加油！希望有天能看到你發光發熱」、「哇靠，好勵志，愛了」。

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