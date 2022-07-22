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一旁在挖蚵仔吃！沒品母刨坑「讓兒大解放」　遊客不知玩屎堆

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲親眼目睹解放畫面，讓原PO超反胃。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

「這次的狀況，真的是我看過覺得最噁+滿沒品的。」有女網友日前到彰化採蚵，要享用美食時，眼前一幕卻讓她秒反胃，因為居然有媽媽讓小朋友「就地大解放」，「旁邊就是蚵仔，還有一堆人在吃烤蚵仔，他在那邊拉屎棒溜……」讓她超崩潰，「真的是，控制不住小孩的屎尿，就不要帶來這種地方。」

「其實，之前偶爾有看過1、2次，小孩可能跟爸媽喊尿急，爸媽可能找不到，或者時間真的不夠了之下，讓小孩在路邊解放的情景。」這位女網友在Dcard發文，「控制不住小孩屎尿，就別帶來這吧……」直呼這次卻是她看過最噁心最沒品的狀況。

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原PO表示，她和朋友假日時去了彰化「王功漁港」坐運蚵車，吃蚵仔吃到飽、挖蛤蜊，玩得很開心，挖完一輪回來，要繼續吃蚵仔時，突然看到不遠處，有個媽媽帶著約2、3歲大的小男生，「媽媽在兒子後面，他們之間有一個坑，兒子光著屁屁。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲小朋友排泄的地點，就在遊客烤蚵仔不遠處。（圖／翻攝自Dcard）

這一幕原本應該沒什麼，直到朋友傳達了一句，「據朋友說，媽媽還問兒子：『還有要大嗎』」，讓她瞬間驚呆，「……Ok，她兒子在拉屎+棒溜？」原PO忍不住畫出當時的區域示意圖，「旁邊就是蚵仔，還有一堆人在吃烤蚵仔，他在那邊拉屎棒溜，然後結束還埋高高，變成一個大沙堆……（警示別人不要挖……？）。」

女網友接著說，小男生解放完畢，那一家人就閃人、坐運蚵車走了，讓她忍不住聯想那畫面根本就是「逃離犯案現場」，不禁覺得反胃，「啊所以……大家平常在挖的泥沙，會不會裡面其實都帶著一些……嗯……」直嘆，「真的是，控制不住小孩的屎尿，就不要帶來這種地方，不然幫他包尿布，或者帶去遠一點的地方解放都可以欸！」

事後，她還補充番外插曲，「再大一點的小孩看到沙堆總是特別興奮，下一波坐運蚵車來、年紀稍微大一點的小孩，帶著他的挖沙器具，一下來就直衝沙堆區了，直到我們要離開的時候，那灘沙堆已經平了……」讓她不忍直視。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO表示，她離開時發現屎堆已經平了。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，許多人狂呼沒品，「X！我就是那個看到有沙堆會去推倒的男人」、「出門在外，尿布或是垃圾袋要準備好」、「蚵仔：當時味道zer一下就上來了」、「能理解小孩很難控制啦！但真的要帶遠一點，不然真的超噁」、「說實在，每個人都有三急，很難控制大小便，但是他們至少身上要準備能把便便帶走的東西吧？留在現場真心噁！」

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