林志穎特斯拉自撞燒成廢鐵！拖吊又二度起火　封路5小時終搶通



▲林志穎早上10時50分發生嚴重車禍，駕駛的特斯拉因撞擊起火，經警消協助滅火後，又在拖吊時再次起火，讓該路段持續封閉，經5小時排除才恢復通車。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌、郭玗潔／桃園報導

桃園市蘆竹區中正北路橋今(22日)上午10時50分傳出嚴重車禍，藝人林志穎開特斯拉載著兒子經過時，突失控自撞機車分隔島、撞斷指示桿，父子倆雙雙送醫，而特斯拉隨後也起火燃燒，經警消緊急滅火，但在拖吊過程中又一度再次起火，讓現場人員不斷灑水降溫，該路段直至下午3時40分才排除現場，消防車、工程車陸續撤離，費時近5小時才排除交通狀況，恢復雙向通車。

▲林志穎開特斯拉自撞分隔島後，車身熊熊起火。（圖／翻攝自記者爆料網）

藝人林志穎於今(22日)上午10時50分開著特斯拉載兒子，行經蘆竹區中正北路橋時，失控自撞機車分隔島，父子倆雙雙送醫，而特斯拉隨後也起火燃燒。

受到這起車禍影響，中正北路橋往桃園區方向雙線道立即封閉搶救，由於特斯拉在撞擊後起火燃燒，警消還一度出動滅火，待火勢撲滅後，拖吊業者到場作業，不料在吊車過程中，特斯拉竟再度起火，現場人員只好不斷灑水降溫，並持續進行交通管制，直至下午3時40分，消防車、工程車才陸續撤離，警消費時近5小時排除交通狀況，終於恢復雙向通車。

▲經消防滅火後，特斯拉又於拖吊時起火。（圖／記者沈繼昌攝，下同）