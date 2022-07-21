快訊／竹科管理局公文曝光！證實林智堅論文使用未申請授權





▲民進黨桃園市長候選人林智堅。（圖／翻攝林智堅臉書）

記者羅婉庭／台北報導

民進黨桃園市長候選人林智堅中華大學科管所及台大國發所時撰寫的論文涉嫌抄襲，中華大學論文甚至有侵權嫌疑，國民黨立委林奕華今（21）日公開竹科管理局的公文及合約書，證實林智堅未取得授權，也沒有申請使用資料。

林奕華指出，面對林智堅論文風波，竹科管理局不敢對林智堅提告，僅表示會請中華大學提出說明，雖然說林智堅過去還曾一度堅稱自己是委託案的共同參與者，但根據合約，沒有竹科的同意書，即便共同參與者，也不能使用委託研究案的相關資料。竹科的公文及合約書，都說明了林智堅沒有版權，也沒有申請使用該份資料，除了抄襲、竊取，更是洩密。

林奕華表示，日前國政基金會邀請台大心理系名譽教授黃光國進行對談，由於林智堅在台大的指導教授、現任國安局長陳明通曾是黃光國的學生，黃光國也直言「陳明通的表現讓自己覺得很丟臉」。

林奕華表示，如今台大雖已啟動調查程序，但也需兩個月才能完成調查。民進黨全黨上下對林智堅更是力挺到底，相較於前教育部長蔣偉寧當年因為指導的學生涉及偽造審文、遭國際期刊撤銷論文案，還因此宣布請辭教育部長，反觀民進黨為了年底勝選罔顧學術倫理，根本是「無恥近乎神勇」。

林奕華呼籲，竹科管理局應對林智堅提告，維護自身權益，中華大學也應盡快提出說明；台大針對抄襲部分也應加快調查腳步，盡快讓真相大白。