金門大橋合龍　等了12年！交長感動「終能不搭船跨越大小金門」

▲金門大橋合龍，象徵大、小金門揮別海水阻隔，串連成一塊完整的土地。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

國內首座跨海域施工的金門大橋工程，閉合節塊吊起合龍，代表橋梁結構工程結束，邁向完工通車的最後階段，預計10月正式通車。交通部長王國材感動表示，等了12年，終於能不搭船跨越大、小金門。

金門大橋工程跨越金烈水域，橋梁基礎、墩柱均已全數完成，橋梁上構預鑄節塊吊裝工作，在吊裝完成合龍後亦全部結束，交通部長王國材今(7/22)與金門縣長楊鎮浯、高公局長趙興華、交通部路政司長林福山，以及立法院交通委員會立委等共同出席見證大橋合龍施工，並從金門本島側跨過金門大橋全橋最後閉合點來到烈嶼側，象徵大、小金門在這一刻揮別海水阻隔，藉著金門大橋串連成一塊完整的土地。

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▲金門大橋合龍，象徵大、小金門揮別海水阻隔，串連成一塊完整的土地。（圖／高公局提供）

全橋合龍後，將進行橋護欄、瀝青混凝土鋪築、伸縮縫安裝、照明工程安裝，並於通車勘驗通過後即可擇日開放通車。王國材今除慰勉工程團隊辛勞，也致贈加菜金，並期勉積極趲趕工進完成今年10月通車目標。

高公局表示，金門大橋規劃雙向兩汽車道，並有人行和自行車道，配合橋梁工程陸續完成，攸關民生之管線包括電力、電信、自來水亦已配合工程進度進場施作，未來可藉此基礎設施提供居民穩定優質生活環境；大橋雄偉的外觀搭配投射光雕，海上明珠將帶動觀光的熱潮，所設置的交控系統更可堅實穩固提供全天候的陸上運輸，相信未來金門大橋的通車可以促進區域經濟均衡發展，共同提升居民生活水平。

▲金門大橋合龍，象徵大、小金門揮別海水阻隔，串連成一塊完整的土地。（圖／高公局提供）

王國材則表示，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌非常重視與支持金門的建設與發展，金門大橋的興建更展現出政府的施政不分本島、離島及各縣市，不管遭遇再大困難，都會投入國家資源貫徹執行，並堅持克服困難打通。

▲金門大橋合龍，預計10月通車。（圖／高公局提供）

王國材說，他感謝所有勞苦功高的工程英雄，在嚴酷及克難的海上工作環境中施工，目前正值最後完工階段，期勉施工團隊持續投入人力、資源，在公安第一、品質至上的原則下，完成最後的一哩路。