　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

金門大橋合龍　等了12年！交長感動「終能不搭船跨越大小金門」

▲▼金門大橋合龍，象徵大、小金門揮別海水阻隔，串連成一塊完整的土地。（圖／高公局提供）

▲金門大橋合龍，象徵大、小金門揮別海水阻隔，串連成一塊完整的土地。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

國內首座跨海域施工的金門大橋工程，閉合節塊吊起合龍，代表橋梁結構工程結束，邁向完工通車的最後階段，預計10月正式通車。交通部長王國材感動表示，等了12年，終於能不搭船跨越大、小金門。

金門大橋工程跨越金烈水域，橋梁基礎、墩柱均已全數完成，橋梁上構預鑄節塊吊裝工作，在吊裝完成合龍後亦全部結束，交通部長王國材今(7/22)與金門縣長楊鎮浯、高公局長趙興華、交通部路政司長林福山，以及立法院交通委員會立委等共同出席見證大橋合龍施工，並從金門本島側跨過金門大橋全橋最後閉合點來到烈嶼側，象徵大、小金門在這一刻揮別海水阻隔，藉著金門大橋串連成一塊完整的土地。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼金門大橋合龍，象徵大、小金門揮別海水阻隔，串連成一塊完整的土地。（圖／高公局提供）

▲金門大橋合龍，象徵大、小金門揮別海水阻隔，串連成一塊完整的土地。（圖／高公局提供）

全橋合龍後，將進行橋護欄、瀝青混凝土鋪築、伸縮縫安裝、照明工程安裝，並於通車勘驗通過後即可擇日開放通車。王國材今除慰勉工程團隊辛勞，也致贈加菜金，並期勉積極趲趕工進完成今年10月通車目標。

高公局表示，金門大橋規劃雙向兩汽車道，並有人行和自行車道，配合橋梁工程陸續完成，攸關民生之管線包括電力、電信、自來水亦已配合工程進度進場施作，未來可藉此基礎設施提供居民穩定優質生活環境；大橋雄偉的外觀搭配投射光雕，海上明珠將帶動觀光的熱潮，所設置的交控系統更可堅實穩固提供全天候的陸上運輸，相信未來金門大橋的通車可以促進區域經濟均衡發展，共同提升居民生活水平。

▲▼金門大橋合龍，象徵大、小金門揮別海水阻隔，串連成一塊完整的土地。（圖／高公局提供）

▲金門大橋合龍，象徵大、小金門揮別海水阻隔，串連成一塊完整的土地。（圖／高公局提供）

王國材則表示，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌非常重視與支持金門的建設與發展，金門大橋的興建更展現出政府的施政不分本島、離島及各縣市，不管遭遇再大困難，都會投入國家資源貫徹執行，並堅持克服困難打通。

▲▼金門大橋合龍，象徵大、小金門揮別海水阻隔，串連成一塊完整的土地。（圖／高公局提供）

▲金門大橋合龍，預計10月通車。（圖／高公局提供）

王國材說，他感謝所有勞苦功高的工程英雄，在嚴酷及克難的海上工作環境中施工，目前正值最後完工階段，期勉施工團隊持續投入人力、資源，在公安第一、品質至上的原則下，完成最後的一哩路。

►石墨烯平口褲4件才549元！聰明如你一定要囤貨

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
林志穎特斯拉車頭全毀！　拖吊到一半「二度起火」
「1000元動滋券開獎」邊緣人狂簽到！他一查官網驚呆：中籤了
民進黨議員兒研發「叫雞App」　仲介10名妙齡女賣淫
真的熱到叫不敢！今飆41.2度高溫　再度刷新今年記錄
操演殞命！裝甲兵生前俊俏模樣曝　親屬淚：他是家族的開心果
快訊／BA.2.75首度侵台！　30多歲男確診
又見兒童腦炎亡！4歲女童「發燒併癲癇」　發病到死亡僅5天
林志穎開特斯拉自撞火燒車！現場持續交管...僅開放內側車道
快訊／新增86死！　本土＋23813

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

萌豹！「無所事事小海豹」LINE貼圖驚喜出沒愛河灣　吸引遊客搶拍

「1000元動滋券開獎」邊緣人狂簽到！他一查官網驚呆：中籤了

國際疫情「高峰還未到頂」　王必勝：開放國門沒有時間表

醫估7月底BA.5入侵「疫情反轉」　王必勝：8月有可能「會嚴密監測」

快訊／幼兒莫德納首日僅接種683劑　莊人祥說明原因

真的熱到叫不敢！花蓮卓溪飆出41.2度高溫　再度刷新今年紀錄

首例熱中暑併新冠死亡！40多歲男高燒44度送醫確診「曾打3劑疫苗」

首例BA.2.75男「曾打三劑疫苗」　無須匡列接觸者原因曝

快訊／BA.2.75首侵台！30多歲印度男入境確診　和同行親友驗出不同株

3歲男童確診後2個月「全身皮疹併發燒」　MIS-C收住加護病房

駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

56歲美魔女「爆乳裝+網襪」神凍齡！　小26歲鮮肉男追求：老娘都可以生你

丟丟妹被爆賣磷酸鹽蝦仁　高雄衛生局赴工廠稽查！

教練臉貼透明獨木舟底　嘟嘴吸船網笑：在清潔？

禹英禑身邊有「春日暖陽」♥　幫情敵助攻、還為她吵架...看哭惹

萌豹！「無所事事小海豹」LINE貼圖驚喜出沒愛河灣　吸引遊客搶拍

「1000元動滋券開獎」邊緣人狂簽到！他一查官網驚呆：中籤了

國際疫情「高峰還未到頂」　王必勝：開放國門沒有時間表

醫估7月底BA.5入侵「疫情反轉」　王必勝：8月有可能「會嚴密監測」

快訊／幼兒莫德納首日僅接種683劑　莊人祥說明原因

真的熱到叫不敢！花蓮卓溪飆出41.2度高溫　再度刷新今年紀錄

首例熱中暑併新冠死亡！40多歲男高燒44度送醫確診「曾打3劑疫苗」

首例BA.2.75男「曾打三劑疫苗」　無須匡列接觸者原因曝

快訊／BA.2.75首侵台！30多歲印度男入境確診　和同行親友驗出不同株

3歲男童確診後2個月「全身皮疹併發燒」　MIS-C收住加護病房

好好說再見！抗癌5年仍無力挽回　28歲癌末女擧辦生前告別式

海能風電完成12支風機安裝　已自6月底開始送電

熱瘋！飆到41度高溫可發「高溫津貼」？　勞動部這樣說

貝茲扛致勝3分砲　道奇斬巨人收5連勝

黃嘉千彩排最後一幕「雙眼明顯泛淚」！鬆口最大挑戰…真相和他有關

擁抱美好生活！柯佳嬿化身Panasonic概念體驗館PoME一日店長

「北基隆南虎尾」中元祭　雲林虎尾「街仔普」停辦2年再登場

關聖帝君聖誕　侯友宜赴新莊武聖廟參拜祈福

六旬婦網戀伊拉克將軍匯款140萬　行員及時報警保住購屋頭期款

特斯拉創辦人76歲老父精力太強！　企業求捐精：創造新一代馬斯克

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

生活熱門新聞

愛情長跑10年！YT情侶CP「宣布分手」

高中生家長找議員助理施壓　學校反送1大過　

女友絲襪「濕濕的」忘在學長家　男一聽臉綠

公公常待在神明廳！她「驚見1幕噁炸」夫道歉

同事車內放1神物香爆　網：CP值超高

林志穎車禍「傳粉碎性骨折」　林口長庚最新說明：太太已在醫院陪伴

台大醫投柯文哲：我錯了！認識的人投他都後悔

花蓮餐廳遭團客放鳥！竟因低消90元太貴

網崩潰狂湧「林志穎粉專」：快報平安吧

飯店「2物品」最髒！內行人警告：千萬別用

壽司郎水龍頭「解鎖隱藏菜單」　兩派吵翻了

婦人漏尿6年求診　「挖出陳年避孕器」

4機車停紅燈秀鐵支車牌　網見「5987」笑了

更多熱門

相關新聞

金門大橋「全橋合攏」10月完工通車

金門大橋「全橋合攏」10月完工通車

等了12年！的金門大橋今（22）日迎接歷史性一刻，施工團隊克服重重挑戰完成全橋合攏作業，預計10月通車，連結大、小金門後，車程只要5分鐘。交通部長王國材親赴現場表示，今天376塊節塊合攏，象徵大小金門未來不用搭船，用走的就可以走到，大小金門也將連成一個生活圈，對於金門縣未來的生活、觀光發展都非常重大意義。

台鐵113年公司化！短期債務恐擴大1600億元　交部曝償債基金進度

台鐵113年公司化！短期債務恐擴大1600億元　交部曝償債基金進度

貨運業未落實自主安全檢查！擬開罰9千到9萬元

貨運業未落實自主安全檢查！擬開罰9千到9萬元

區間測速上國道網炸鍋了！

區間測速上國道網炸鍋了！

民團號召「白牌機車衝國道爭路權」！高公局急喊珍惜生命

民團號召「白牌機車衝國道爭路權」！高公局急喊珍惜生命

關鍵字：

交通部王國材金門大橋高公局10月通車合龍

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林志穎駕特斯拉自撞！滿臉血脫困

快訊／林志穎親弟急奔醫院！

愛情長跑10年！YT情侶CP「宣布分手」

房價1千萬「他只喊850萬」激戰深夜3點！屋主點頭了

快訊／動滋健身券抽籤結果出爐

高中生家長找議員助理施壓　學校反送1大過　

林志穎撞車畫面曝！迴轉11秒後撞斷指示桿

女友絲襪「濕濕的」忘在學長家　男一聽臉綠

林志穎駕特斯拉自撞　原因曝光！

公公常待在神明廳！她「驚見1幕噁炸」夫道歉

林志穎驚傳車禍！1月才PO試駕特斯拉照片

同事車內放1神物香爆　網：CP值超高

林志穎自撞車禍！手上錶款曝身分

現場畫面曝！林志穎自撞起火　400萬特斯拉僅剩骨架

林志穎經紀人報平安：父子目前在醫院觀察中

更多

最夯影音

更多
駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到

駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到
媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面