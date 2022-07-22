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等了12年！金門大橋「全橋合攏」10月完工通車　 跨海只要5分鐘

記者賴文萱、林名揚／金門報導

等了12年！的金門大橋今（22）日迎接歷史性一刻，施工團隊克服重重挑戰完成全橋合攏作業，預計10月通車，連結大、小金門後，車程只要5分鐘。交通部長王國材親赴現場表示，今天376塊節塊合攏，象徵大小金門未來不用搭船，用走的就可以走到，大小金門也將連成一個生活圈，對於金門縣未來的生活、觀光發展都非常重大意義。

▲▼等了12年！金門大橋「全橋合攏」10月完工通車　，跨海只要5分鐘。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門大橋「全橋合攏」10月完工通車，連結大小金門車程只要5分鐘。（圖／記者林名揚翻攝）

金門大橋為國內第一座海上特殊公路橋樑，也是國內已經實際實現的，橋梁跨徑最長、碰到環境限制最多的跨海大橋。該工程經過施工團隊克服重重挑戰，已完成深槽區最後主橋P44及邊橋P43上構預鑄節塊吊裝。

▲▼等了12年！金門大橋「全橋合攏」10月完工通車　，跨海只要5分鐘。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門大橋「全橋合攏」376塊節塊合攏，10月完工通車。（圖／記者林名揚翻攝）

立法院交通委員會立委陳雪生、洪孟楷、交通部長王國材、金門縣長楊鎮浯及秘書長陳祥麟共同於今（22）日見證金門大橋全橋合攏作業，並勉勵團隊把握最後施工進程，成就金門大橋深具歷史性意義的完工與通車。

王國材受訪時表示，該計畫在2010年3月核定，至今已12年，金門縣縣民等待非常久，今天終於376塊節塊合攏，象徵未來大小金門不用搭船，用走的就可以走到，將連成一個生活圈，對於金門縣未來的生活、觀光發展都非常重大意義。工程預計10月中旬會全部完工，包含之後還有景觀設計等，將成為未來金門重要的地標。

▲▼等了12年！金門大橋「全橋合攏」10月完工通車　，跨海只要5分鐘。（圖／記者林名揚翻攝）

▲未來金門大橋會訂收費標準，但初期會給金門縣鄉親非常大優惠。（圖／記者林名揚翻攝）

楊鎮浯則表示，未來金門大橋會訂收費標準，但初期絕對會給金門縣鄉親非常大優惠，縣府已成立專案小組，有50多項配套活動陸續會公布，包含橋上健走、通車後首班車、紀念郵票、大小金門主題旅遊等等。

金門大橋CJ02-2C標接續工程2016年11月28日由東丕營造以59億5,385萬元得標，於同年12月28日開工起計工期，截至今年7月中旬，實際工程進度為97.53%。於全橋合攏後，續行完工、勘驗、驗收、改善、擇期開放通車等作業。未來通車後，開車來回大小金門只要5分鐘。

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