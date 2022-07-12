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考生痛苦開始！補教估醫牙系門檻262級分　台大醫要288級分

▲▼得勝者文教考試策略中心主任。（圖／記者許敏溶攝）

▲升學輔導專家藍天予表示，預估今年醫牙學系門檻為262級分。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

首屆分科測驗今（12日）落幕，接著就是考生傷腦筋時刻，升學輔導專家藍天予分析大學分發入學落點，指今年物理與數學比去年難，其他化學、生物、數甲則和去年差不多，經過級分轉換後，預估今年醫牙學系門檻為262級分，比去年下降約7級分，頂尖二類組科系門檻將比去年下降4到6級分，而其他類組或部分科系因為採計科目改變，又沒去年資料可參考，「考生與家長恐怕要盲猜」。

得勝者文教考試策略中心主任藍天予指出，今年分科測驗考科剩下七科，加上分數從百分制改為60級分制，以及各校系採計科目的變化，在沒有參考依據下，今年考生跟家長在選填校系將會變得頭痛又焦慮。

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▲▼111學年度分科測驗考試於今日（7/11）登場，一大早位於師大附中的考場外就擠滿準備應考的考生。不少考生臨陣磨槍，把握考試前的最後時間加緊念書。（圖／記者湯興漢攝）

▲升學輔導專家藍天予表示，不少科系沒有去年資料可參考，考生與家長恐怕只能盲猜。（圖／記者湯興漢攝）

不過，藍天予表示，透過將去年各科原始分數換算為今年級分方式，推估出比較可能的門檻，以採計「英、數甲、物、化、生」5科的醫牙學系來說，考慮物理、數甲比去年難，其他三科大致與去年相同，預估醫牙學系的錄取門檻為262級分，比去年下滑4到7級分，其中台大醫學系今年錄取門檻為288級分，比去年下滑4級分，台大牙醫預估281級分、陽明醫學系280級分。

而在第二類組部分，藍天予表示，在採計「數甲、物、化、國、英」5科的頂尖科系，由於學測國文偏難，加上這次分科測驗的數甲、物理也偏難，故這些頂尖的二類科系，預估門檻將比去年下滑4到6級分，例如清大電資（甲組）預估門檻為268級分，陽明交大電資（甲組）預估門檻為263級分，台大材料預估為255級分，成大電機約243級分，台大機械在238級分。

不過，藍天予指出，採計「數甲、物、化、英」4科的台大電機系，因為沒有國文，預估門檻為221級分，清大電機（甲組）預估215級分，兩系同樣比去年下滑2級分，但中後段校系差距可能更大。

至於上述二、三類組以外的科系，藍天予指出，由於今年不少科系採計科目和去年不同，或者採計學測考科，導致很難去估計級分，尤其是社會組考生將會很辛苦，「考生跟家長要盲猜」，例如台大政治系去年採計「國、英、數乙、歷、地」，今年改為「國、英、社、歷、地」，等於今年不採計數乙，又新增今年學測的社會科，考生將很難比較；另外像是輔大會計，去年採「國、英、數乙、歷、地」，今年僅採「國、英、公」，變化也非常大。

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