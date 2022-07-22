分科測驗塗鴉「探險活寶大戰哥吉拉」！10格漫畫讓閱卷老師看呆

▲今年仍有考生在答案卷上塗鴉或書寫與答案無關的文字符號，都被扣一級分。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

首屆分科測驗預計下週三（27日）寄發成績單，大考中心考試委員會今（22日）召開會議，審議考生違規情況，根據大考中心統計，今年違規總計128件，考生違規樣態相當多元，其中有高達50件是考生在答案卷上塗鴉或書寫與答案無關的文字符號，包括塗鴉畫哥吉拉，還有考生書寫「已上大學但還是來考一下」，還有考生在考試吃棒棒糖與喝水，上述行為都被扣一級分。

因應108課綱改革，末代指考在今年轉型為首屆分科測驗，根據大考中心統計，今年共有2萬9086人報考，比起去年指考4萬918人，大減超過1萬人，考試在11、12日舉行，預計27日寄發成績單，8月12日放榜。

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▲大考中心考試委員會今天召開會議，仍260名考生未簽名被扣一級分。（圖／記者許敏溶攝）

大考中心考試委員會今天召開會議，審議指考違規情況，根據大考中心統計，今年試場違規共128件，比去年249件少121件，但今年違規樣態仍相當多元，其中有50件是考生在答案卷上塗鴉或書寫與答案無關的文字符號，有的考生在答案卷上畫「探險活寶大戰哥吉拉」的連環漫畫，還有考生在答案卷上書寫「已經上大學，但還是來考試，謝謝閱卷考師辛苦」，另有260人未在簽名欄位簽名，根據考試規則，都是扣減一級分。

▲▼今年仍有考生在答案卷上塗鴉或書寫與答案無關文字符號，都被扣一級分。（圖／記者許敏溶攝）

此外，今年也有6件違規，是考生在考試過程中喝水，甚至還有一名考生在公民與社會科考試時吃棒棒糖，經過監試同樣依考試規則扣減一級分，另有未攜帶有效證件71件，也是依規定扣減一級分。

今年學測首度新增「確認後考生簽名欄」，但高達5766人次的考生未依規定簽名被扣一級分，事件讓社會炸鍋，今年分科測驗考生同樣得在答題卷「確認後考生簽名」簽名，未簽名將扣1級分，根據大考中心統計，今年共260人考生未簽名被扣分。

大考中心主任周兆民表示，這次未簽名被扣分考生人數，比起分科測驗時少很多，這和大考中心加強宣傳有關，包括在入場識別證背面、座位標示單增印簽名提醒，在教室黑板正中央張貼提醒簽名的文字，還有製作簽名提醒小卡等，而明年學測也會比照辦理。

不過，今年有2名考生，在考試鈴響前提前在答案卷上書寫姓名，依規定被扣三級分，但未簽名僅扣一級分，有評審委員認為不公平，周兆民認為，事後交給委員來討論，或許未來可以做適當修正。

