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數甲太難惹眾怒　大考中心挨批「殘害考生」還製作卡片諷刺周兆民

▲▼111學年度分科測驗考試於今日（7/11）登場，一大早位於師大附中的考場外就擠滿準備應考的考生。不少考生臨陣磨槍，把握考試前的最後時間加緊念書。（圖／記者湯興漢攝）

▲首屆分科測驗本週一二舉行，但有部分考生抱怨今年數甲太難。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

首屆分科測驗在本週二（12日）落幕，但部分考生認為今年數學甲考題出現「黎曼和」難倒學生，引發學生不滿，在大考中心Google評價狂刷一星，並留言「可以不要這樣殘害自然組學生嗎」；另有網友在「Dcard」PO出「大考中心到底多招人怨」文章，批評數假鑑別度太低，更有網友製作大考中心主任周兆民版的遊戲王卡，稱只要發動此卡保證可電爆大部分考生，尤其是自然組考生，藉此諷刺數甲題目太難。

因應108課綱改革，末代指考在今年轉型為首屆分科測驗，本週一、二舉行，其中週一舉行的數甲，其中第12到14題，以積分的基礎觀念「黎曼和」命題，考倒不少學生，也引發學生不滿。

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在大考中心Google評價，這幾天陸續有考生在上面留言並給予1顆星負面評價，也使得目前大考中心評價為1.3顆星，有的網友留言「自然組學生生來苦命？可以不要這樣殘害自然組學生嗎」，還有網友留言「大考中心出題屬實牛逼」、「周擾民出來啊，不是難度平穩嗎？」更有不少網友抱怨負評被刪除。

▲▼網友製作大考中心主任周兆民版的遊戲王卡，諷刺數甲太難。（圖／摘自Dcard）

▲網友製作大考中心主任周兆民版的遊戲王卡，諷刺數甲太難。（圖／摘自Dcard）

此外，還有網友在「Dcard」PO出「大考中心到底多招人怨」文章，還有網友貼出大考中心主任周兆民版的遊戲王卡，稱只發動此卡保證可電爆大部分考生，讓他們懷疑人生，尤其是自然組學生，藉此諷刺數甲題目太難。

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