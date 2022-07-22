肯定不分黨派推市政　高雄3無黨籍議員表態「支持陳其邁連任」

▲高雄市無黨籍議員陳善慧、朱信強、李順進，表態支持不分黨派推動市政的高雄市長陳其邁連任。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

總統蔡英文今（22）日南下高雄，會同高雄市長陳其邁日前往楠梓右昌元帥府參香並揭匾；擔任右昌元帥府長達22年的主委，同時也是高雄市議會議員的陳善慧，與今日一同見證揭匾的議會無黨同事朱信強議員、李順進議員，表態支持不分黨派推動市政的高雄市長陳其邁連任。

陳善慧表示，肯定陳其邁上任後成功爭取台積電進駐，運動中心動工等建設接連動工，支持陳其邁連任，期許市府繼續以兩年拚四年的衝勁，施政不分黨派的精神，持續加強對左楠的基礎建設。

▲總統蔡英文南下高雄，會同高雄市長陳其邁日前往楠梓右昌元帥府參香並揭匾。（圖／記者賴文萱翻攝）

朱信強表示，陳其邁上任後大力推銷農產，無論是對原縣區的建設和基層農民的照顧都非常有感；李順進也提到，陳其邁在大林蒲遷村議題上展現出溝通的誠意，都是他們願意站出來支持陳其邁連任的原因。

陳善慧、朱信強、李順進最後也提到，他們會持續傾聽民意，將民眾心聲傳達給陳其邁市長團隊，做好監督市政的角色，也期盼陳其邁市長連任成功後，能夠維持初心，繼續不分黨派的服務高雄市民。