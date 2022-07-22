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快訊／高雄再推振興券？　陳其邁：全力配合中央措施再加碼

▲▼高雄券。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄再推振興券？陳其邁：全力配合中央措施再加碼。（圖／記者許宥孺攝）

記者賴文萱／高雄報導

台北市政府21日公布熊好券振興方案，引來各界關注，中央或其他縣市是否也會跟進提出相關措施。對此，高雄市長陳其邁今（22）日表示，針對中央的振興措施，高雄都會全力配合再加碼，也就是中央點火、地方助攻，這樣才能把效果做大、擴張景氣。

陳其邁上午陪同總統蔡英文出席半導體及重點科技研究學院揭牌典禮暨簽約儀式活動，接受媒體聯訪時被問及，高雄是否會加碼推出振興券？陳其邁回應，針對不管是國旅或者中央的振興措施，高雄市的做法都會全力配合再加碼。

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▲▼「推薦新北市長候選人」民進黨縣市長聯合記者會,高雄市長陳其邁。（圖／記者李毓康攝）

▲陳其邁表示，中央點火、地方助攻，這樣才能把效果做大，擴張景氣。（圖／記者李毓康攝）

陳其邁舉例，高雄最近配合文博跟台灣設計展，推出國旅補助週一到週五，以及週間的相關加碼措施，這樣才能發揮助攻的效果，也就是說中央點火、地方助攻，這樣才能把效果做大，擴張景氣。

另外，陳其邁提到，高雄市在這一波受損的產業，像夜市、商圈等等，後續也會根據中央的措施來配合，針對重點受損產業給予更大力道的補助與振興，這部分希望在疫情之後，能盡速恢復民間消費，增加更多民間不管是餐飲、娛樂等活動，隨著疫情的降溫，來擴大活動的頻率與規模。

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