獨／跑山獸「一個念頭」下切…見整群黃蝴蝶　8m溪谷找到台鐵男遺體

▲跑山獸尋獲獨爬馬崙山失聯彰化粘男，向家屬說明狀況。（圖／記者哈勇嘎奧攝）



記者哈勇嘎奧／台中報導

彰化一名任職於台鐵的粘姓男子，14日獨自前往台中「谷關七雄」馬崙山登山失蹤。失聯第6天，家屬開出50萬元尋人，同時委請捷克籍山搜達人「跑山獸」羅培德協助，最終在馬崙溪瀑布找到粘男。羅培德透露，當時冥冥之中往一處溪谷下切找，果真在瀑布潭底發現粘男遺體，心裡相當緊張，但突然溪谷處出現一群「黃色蝴蝶」，依照泰雅族傳統有「順利圓滿」之意，情緒便較平復趕緊固定粘男並通報，他表示粘男應是迷路，不慎走到瀑布頂端失足，從8公尺高的峭壁墜落潭底不幸身亡。

▲粘姓男子不幸陳屍馬崙溪瀑布，被「跑山獸」羅培德尋獲。（圖／羅勃依婉提供）

跑山獸羅培德昨（18）日就加入協尋，今（19）日凌晨5點就到馬崙山三角點搜尋粘男，他說冥冥之中自己突然往一處溪谷下切，沒想到真的發現粘男遺體在潭底沉浮，原本害怕的他突然看到溪谷上方有一群黃色蝴蝶，想起泰雅族的太太羅勃依婉說過，黃色蝴蝶出現在泰雅族習俗代表事情順利落幕，祥兆之意，「也許是粘男慶幸有人發現自己」，情緒便較為平復後趕緊通報。

羅培德怕粘男遺體會被沖走，趕緊下去將遺體用繩索固定在一旁石頭上。他認為，粘男當時應該是迷路，試圖要往溪谷下切，結果不慎走到一處瀑布頂端，從8公尺高的瀑布上方墜落潭底，撞到一旁石頭喪命。

▲跑山獸認為，粘男應該是從8公尺高的溪谷墜落。（圖／羅勃依婉提供）

台中消防目前夜宿在馬崙山三角點6.5k一處涼亭，預計明（20）日一大早就會趕往現場，並且將遺體往山上3分鐘路程一處空曠地，由空勤直升機吊掛到東勢河濱公園，再由禮儀社帶回彰化，報請檢方相驗。

粘男家屬指出，在台鐵彰化站任職的粘男目前未婚，平時熱愛登山，還去過西藏，也爬過玉山，14日還打電話給父親說沒回家吃飯，不料卻從此天人永隔。

▲台中消防預計明日一早吊掛粘男遺體，並由禮儀社、家屬帶粘男回家。（圖／羅勃依婉提供）



▲家屬得知愛爬山的粘男不幸身亡，悲痛萬分。（圖／記者哈勇嘎奧攝）

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