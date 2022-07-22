安倍國葬9／27於武道館舉行！　日相岸田文雄任治喪委員會長

▲安倍晉三的國葬儀式確定於9月27日舉行。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本政府22日上午舉行內閣會議，正式決定於9月27日舉行因遇刺身亡的前首相安倍晉三的國葬，屆時費用將全額由國家負擔，治喪委員會會長則由首相岸田文雄擔任。安倍的國葬儀式將在武道館舉行，近日會成立籌備小組。

日本前首相安倍晉三8日在奈良進行助選演說時，遭不肖人士從後方持自製手槍攻擊，當場中槍，經搶救後仍不治身亡。他的遺體完成屍檢後，便被送回東京宅邸，12日在東京增上寺舉行家祭。葬禮雖只開放至親好友，但仍吸引大批悼念民眾到場獻花致意。

▲身為安倍議員同期的日本首相岸田文雄將擔任其治喪委員會會長。（圖／達志影像／美聯社）

安倍的靈車從增上寺出發並前往殯儀館火化前，繞行曾經作為其政治舞台的永田町，途中經過自民黨本部、國會議事堂以及首相官邸，沿路也有大批民眾夾道悼念。

安倍晉三將是日本戰後第2位舉行國葬的已故前首相，上一任舉行國葬的前首相是55年前逝世的吉田茂。

另一方面，安倍國葬儀式當天雖是星期二，但是因不強制國民服喪，同時為不影響日常生活，因此學校與公家機關將不會放假。

岸田文雄14日曾在記者會上表示，安倍擁有卓越的領導能力與執行力，為了日本擔起了作為首相的重責，以此足以為他舉行國葬儀式。

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