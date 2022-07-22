8歲妹確診1天死亡！南韓BA.5爆發　高中校外教學「159師生染疫」

▲ 南韓去年疫情趨緩後重開校園，一名女童到校後量體溫。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

Omicron亞變種BA.5在南韓迅速擴散，導致疫情反彈，22日上午通報單日新增6.8萬例確診，重症及死亡倍增。全州市一所高中爆發群聚感染，4天3夜校外教學過後多達159名師生確診，全校因此提早放暑假。世宗市則有一名年僅8歲的女童染疫，住院治療短短1天後宣告不治。

綜合《韓聯社》、EDaily報導，全羅北道全州市一所高中逾440名學生及20多名教師12至15日赴濟州島，參加4天3夜校外教學，其中13人在旅途中因確診先行返家，旅程結束後卻有更多師生陸續出現症狀，PCR檢測後已確認有144名學生及15名教師染疫，累計159人集體感染。另有140人被匡列為接觸者，正居家隔離。校方已經宣布，自21日起開始放假，較原定的22日提早一天。

另一方面，世宗市一名國小3年級8歲女童15日在當地醫院接受快篩，確診染疫，當晚出現高燒、痙攣症狀，緊急以救護車送往世宗忠南大學醫院，但病情迅速惡化，隔天凌晨送進加護病房治療，16日晚間約8時不幸死亡。她生前沒有其他慢性疾病，未接種新冠疫苗，根據世宗市府相關人士說法，院方認為她可能出現新冠病毒引起的多重器官衰竭。

南韓7月以來確診數持續攀升，截至當地時間22日午夜，24小時內新增6萬8632例，較前一天的7.1萬例稍有下降，但7天累計確診數達到一周前的1.77倍，更是二周前的3.56倍。本周以來重症病例及死亡數也快速上升，22日共有130起重症病例，達到一周前的2倍，死亡人數則來到31人，為55天以來最高紀錄。

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