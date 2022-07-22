日本市議員淪「電車癡漢」公然猥褻露下體　乘客急打110報警逮人

▲日本市議員俵鋼太郎疑似在列車中露下體，被依公然猥褻嫌疑逮捕。（圖／翻攝自IG／tawara1012）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本神奈川縣一名男性市議員被爆淪為「電車癡漢」。據警署聲明，這名61歲的市議員在行駛的列車中公然露出下體，經市民通報110後，被警方依公然猥褻嫌疑逮捕。

根據《朝日新聞》、富士新聞網報導，靜岡縣三島市警署21日發布聲明，神奈川縣小田原市的市議員俵鋼太郎依公然猥褻嫌疑遭到逮捕。據稱，俵鋼太郎於20日下午1時左右在三島市伊豆箱根鐵道一輛行駛的列車中，疑似裸露下體，車內的乘客當場撥打110報警。

▲俵鋼太郎IG最後一篇發文是在2019年當選第4次任期時，感謝選民支持的相關內容。（圖／翻攝自IG／tawara1012）



警方表示，獲報約1小時後，警方在伊豆市內發現了與目擊者提供特徵十分相似的俵鋼太郎，隨後將其逮捕。不過，警署聲明中並未提到俵鋼太郎是否坦承罪行。

據報導，現年61歲的俵鋼太郎，為立憲民主黨成員，過去於2007年首次當選市議員，曾擔任過副議長的職務，2019年再次當選，目前是他的第4屆議員任期。記者實際點進立憲民主黨網站發現，黨部已經撤下俵鋼太郎的相關檔案。而立憲民主黨神奈川支部與俵鋼太郎議員辦公室皆向日媒表示，目前仍在確認相關事實當中。

▼立憲民主黨已將俵鋼太郎的相關檔案從網站中刪除。（圖／翻攝自日本立憲民主黨網站）

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