潑猴狠傷20人！闖民宅拖走10月嬰　80歲嬤被推倒「滿臉血痕」

▲日本山口市近來頻頻傳出野猴攻擊人類的事件，而犯案的猴子疑似為當地常見的日本雪猴。（示意圖／翻攝自維基百科）

記者葉睿涵／綜合報導

日本山口市自7月8日以來，就頻頻傳出有野猴闖入民宅、攻擊人類的事件，鬧得人心惶惶。山口市行政辦公室指出，單只7月，當局已接獲20宗投訴案件，而被野猴啃咬、抓傷的受害者，最小的只有10個月大，而年齡最大的則為80歲，但犯案的「暴躁野猴」至今仍未落網，因此當局目前正在擬列最佳的「抓猴」方式，也不排除未來將深入山中捕猴。

綜合外媒報導，山口市當局本月接獲的首宗野猴襲擊事件發生在7月8日，受害者是一名只有10個月大的女嬰，猴子從一樓的紗門闖入她家後，嚴重抓傷了她的腿。嬰兒的母親回憶道，「事發當時，我正忙著在孩子身邊吸地板，我一轉身，就突然看到有一隻猴子抓住了我在地板上玩耍的女兒，似乎想要將她拖到屋外一樣。」

報導稱，這隻極具攻擊性的猴子不僅敢隻身潛入民宅，就連人多的學校也敢闖。7月11日上午，野猴入侵了山口市一所國小，從打開的窗戶爬進教室，攻擊了課堂上一名9歲男童的左腳。NHK指出，這隻身高約15至20英寸（約38至50公分）的野猴也在14日晚間闖入當地鴻城高中的附屬幼稚園，導致一名4歲女童的腳趾被抓傷。

隔日，野猴又攻擊了4位民眾。一名30多歲的婦女通報她在陽台晾衣時，突然被野猴咬傷背部、左上臂和右膝蓋；另外還有一名4歲女童、一名40多歲的女子，以及一名嬰兒腿部被抓傷。除了這些受害者外，被野猴咬傷的還有一名10歲男童、一名60多歲的阿嬤、一名正在晾衣服的男子、一名打開陽台紗門的女子和一對蹣跚學步的兄弟。

野猴最新犯下的一起襲擊案，是在20日下午當街從背後推倒了一名80歲的老婦，導致老婦跌倒後受傷，滿臉血痕。有關部門至今還無法證實是哪隻猴子製造了這一系列的襲擊事件，但當局推測這有可能是當地一種被稱為日本雪猴的獼猴做的案件，因為這些猴子經常從遊客那裡覓食，一點也不懼怕人類。目前警方正在各地加強巡邏，並敦促公眾在搜捕期間緊閉門窗。