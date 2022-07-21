日本「1天飆18萬例」35都府縣破紀錄　沖繩籲避免非必要外出

▲截至21日傍晚6時，日本新增18萬例確診，是連續第2天刷新歷史紀錄。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本第7波疫情大爆發，21日單日新增確診數已突破18萬6229例，超過20日的15萬多人，連續第2天刷新歷史紀錄。令人關注的是，全境有35個都府縣創下單日紀錄，東京破3萬、大阪破2萬，福岡、愛知、埼玉單日染疫人數全都破萬。

綜合日媒NHK、日本新聞網等報導，截至日本當地時間21日傍晚6時，全境共計18萬6229人染疫，新增47人死亡。其中，以東京都的新增確診人數最多。

東京都21日感染人數新增3萬1878例，首度突破3萬大關，創下疫情爆發以來的歷史新高，在下午召開疫情監測會議中，一致通過把東京醫療體制警戒級別提升至最高階的「紅色警戒」，這也是時隔4個月以來，醫療警戒與疫情警戒同時重返最嚴峻級別。

▲東京都21日把醫療體制警戒級別調升至最高階的「紅色警戒」。圖為東京街頭。（示意圖／路透）

除了東京，大阪府21日也宣布新增2萬2047人染疫，同樣刷新歷史紀錄，確診人數是前一週的2.2倍。另外，福岡、愛知、埼玉的單日染疫人數全都破萬。

為了應對新冠感染急遽擴大的狀況，沖繩縣21日也召開對策本部會議，決定要求縣民限制行動，避免不必要的外出以及限制聚餐人數與時間，實施期間為7月22日至8月14日。沖繩縣20日的新增確診首次突破5000人大關，21日更以5250例新增確診突破歷史紀錄。

依據當地政府最新發布的行動準則，除了要避免不必要的外出，聚餐時間控制在2小時以內、最多4人參加，高齡者等有重症化風險的人，盡量不要與同住家人以外的人見面，舉辦1000人以上活動時要事先向縣政府提出應對感染計畫。

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