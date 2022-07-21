閨蜜夜店喝掛送醫！台北妹跟3男「摩鐵玩到中午」　事後怒告性侵

▲小美在夜店喝醉後，跟李、林、許等3名男子到摩鐵發生關係，圖非當事人。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北兩名年輕正妹去夜店狂歡，其中一名女子小美（化名）的朋友喝太多而送醫，小美尋找途中與李姓、林姓、許姓等3名男子相識，4人一起到醫院探視朋友後，轉到摩鐵開房4P，事後小美提告3男性侵、偷拍。對此，台北地檢署認定3男性侵罪證不足，因此不起訴。另外，許男偷拍小美及李男的性愛影片，被依妨害秘密罪等起訴。

據《中時新聞網》報導，小美控訴，她2021年11月13日晚上跟朋友到台北市信義區的夜店遊玩時，遭李、林、許等3名男子灌醉，並在14日上午6時帶到摩鐵性侵；期間，3人將她手機拿走後解鎖，登入她的IG追蹤3名男子的帳號，許男還偷拍她跟李男發生性行為的畫面，讓她憤而提告。

▲小美事後怒告李男等3人性侵。（示意圖／翻攝pixabay）



李男等3人到案後否認性侵；他們辯稱，小美的朋友喝醉後被送醫治療，小美在尋找朋友的途中搭訕他們，事後他們還陪小美到醫院探視友人，離開後因無處可去，才提議到摩鐵4P，見小美沒有反對，一行人到摩鐵輪流玩到當日中午，而許男也是一時興起錄影，將小美跟李男的性愛畫面傳給李男當紀念。

檢方發現，小美在夜店外時明顯可以自己站立，面對巡邏員警關心時也都自然應對，還能自己操作手機問李男能否找到她的IG帳號，一起前往醫院探視友人，上述行為無法證明小美當時酒醉倒無法抗拒的程度。

檢方調閱摩鐵的監視器畫面發現，小美雖被攙扶，但可自己走入電梯，明顯當下不是無意識、無行為能力的狀態，因此認定李、林、許3男性侵罪證不足，不予以起訴。此外，許男偷拍小美的性愛影片、轉傳給李男，被依妨害秘密及違反《個資法》等罪嫌起訴。

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