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大陸 大陸焦點 特派現場

「九二共識」是兩岸定海神針　國台辦：溝通停擺責任在民進黨

記者任以芳／綜合報導

大陸國台辦陸續推出八集「九二共識」系列微講座，前四集由國台辦發言人馬曉光擔任主講。今（21日）第4集解釋「九二共識」是兩岸關係的定海神針，也是兩岸互信基石，並且促成當年歷史性會晤「馬習會」。馬曉光指出，如今民進黨當局拒不承認「九二共識」，直接導致兩會協商的中斷，國台辦和台灣陸委會聯繫溝通機制的停擺，責任完全在民將黨當局。

馬曉光指出，「九二共識」體現了兩岸雙方均堅持一個中國原則的基本態度和求同存異的政治制度，對兩岸建立政治互信，開展協商對話，發展兩岸關係發揮了不可替代的重要作用。他也提出四項解釋。

第一，「九二共識」是兩會商談的前提，92共識達成後，「辜汪會談」順利舉行，馬英九先生2008年上台執政，明確承認「九二共識」兩會立即恢復制度化協商，簽署了《海峽兩岸經濟合作兩會協調》等23項協議，兩會協商成果積極向經濟社會文化教育等領域拓展。開啓了兩岸關係的新階段，

第二92共識是兩岸政黨交流的基礎，2005年4月，中國共產黨和中國國民黨領導人舉行歷史性會談，共同發布「兩岸和平發展共同願景」，為兩岸關係和平發展注入新動力。兩黨在堅持「九二共識」的基礎上，開展對話交流，改善了兩岸關係，維護了台和平穩定，增進了兩岸民眾的福祉。

▲▼大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／翻攝 「九二共識」系列微講座）

▲大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／翻攝 「九二共識」系列微講座）

第三，「九二共識」是兩岸高層互動的基石，在堅持92共識基礎上，2015年11月舉行歷史性會晤「馬習會」就推進兩岸關係和平發展交換意見，這是1949年以來兩岸領導人的首次會面，具有重大的里程碑式的意義。「馬習會」都強調九二共識，更加證明「九二共識」對於兩岸關係和平發展的支柱性作用，

第四，「九二共識」是兩岸協商涉外事務的基礎，馬英九先生執政時期，台灣能夠參與世界衛生大會、國際民航組織大會等，都是在不造成「兩個中國」、「一中一台」的前提下，通過兩岸務實協商作出合情合理安排。

馬曉光說，否定「九二共識」，圖謀「兩個中國」、「一中一台」，台灣在國際上的活動空間只會越來越小。歷史事實證明，什麼時候堅持「九二共識」，兩岸對話協商就能順利開展，兩岸關係就能行穩致遠，什麼時候否認「九二共識」，兩岸商談就難以為繼，兩岸關係就會陷入緊張動蕩，台灣同胞的切身利益就會受到損害。

馬曉光強調，2016年五月以來，民進黨當局拒不承認「九二共識」，直接導致兩會協商的中斷，國台辦和台灣陸委會聯繫溝通機制的停擺，台海地區的和平穩定受到了嚴峻的挑戰。兩岸和平發展的紅利在流失，台灣同胞的切身利益在受損，當前台海形勢複雜嚴峻，責任完全在民進黨當局。

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