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大陸 大陸焦點 特派現場

「九二共識」第3集證明有文件記錄　國台辦：民進黨刻意誤導

記者任以芳／綜合報導

今年適逢「九二共識」30週年，大陸國台辦陸續推出八集「九二共識」系列微講座，由發言人馬曉光擔任主講者。 今（20日）發布的第三集影片是「九二共識白紙黑字‌‌不容否認」。內容指出民進黨稱1992年只有會談沒有共識，‌‌「九二共識」是「沒有共識的共識」，‌‌都是刻意誤導台灣民眾。

馬曉光說，通過上兩集的講述，‌‌回顧了「九二共識」達成的過程‌‌和「九二共識」的核心要義，兩會達成共識的歷史原貌是十分清晰的。

▲▼ 大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／翻攝 「九二共識」系列微講座）

▲ 大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／翻攝 「九二共識」系列微講座）

馬曉光首先表示，「九二共識」雖然是各自以口頭方式表述的共識，‌‌但其過去和內容‌‌均有明確的文件和文字記錄。第二‌‌，「九二共識」不僅是國共兩黨之間的共識，‌‌更是兩岸有關方面授權商談達成‌‌的。

第三‌‌，「九二共識」不是一個名詞符號，‌‌更不是文字遊戲，‌‌它體現了兩岸同屬一個中國的‌‌法律基礎和事實‌‌，是改善和發展兩岸關係的最大公約數，‌‌任何否認達成共識，‌‌任意歪曲共識的做法都不符合客觀事實。

馬曉光強調，民進黨當局宣稱1992年只有會談沒有共識，‌‌「九二共識」是「沒有共識的共識」，‌‌這都是在刻意誤導人們對於「九二共識」認識。暴露出他們頑固堅持「兩國論」分裂立場，否定兩岸同屬一個中國的事實，‌‌並進而謀求台獨的‌本質。

▲▼2022海峽論壇,國民黨副主席夏立言。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲日前，國民黨副主席夏立言於海論預錄致詞，落實「九二共識」基礎上繼續推動兩岸交流對話。（圖／記者蔡儀潔攝）

台灣政黨輪替後，民進黨政府表示，習近平在2019年初定調，「九二共識」就是「一國兩制」，沒有給台灣任何模糊或共識的空間。今年六月，國民黨主席朱立倫訪美演說也稱，「九二共識」是「沒有共識的共識」（non-consensus consensus），一度讓外界認為國民黨是否拋棄「九二共識」路線。

但本月13日在大陸廈門舉行第14屆海峽論壇大會，國民黨副主席夏立言以預錄影片致詞時提出3點呼籲。其中一點特地強調落實「九二共識」基礎上繼續推動兩岸交流對話，堅持「反對台獨」，從「求同存異」走向「求同尊異」。

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