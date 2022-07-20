浙江台灣周杭州舉行　龍明彪：台商台企「做大做強」選項不變

▲浙江台灣周活動現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／杭州報導

「浙江台灣周」今（20）日上午在杭州舉行，聚焦推動台商台企對接參與「共同富裕示範區」建設，來自兩岸的工商界代表350人出席。國台辦副主任龍明彪致詞時強調，大陸經濟韌性強，長期向好的基本面沒有變，使台商台企投資做大做強的這一項選擇沒有變。

▲國台辦副主任龍明彪。（圖／記者蔡儀潔攝）

龍明彪在會上指出，今年上半年，兩岸經貿合作克難向前、穩中有進，貿易額達1652.36億美元，按年增長9.5%；台灣對大陸及香港出口佔比保持在40%左右的高位，兩岸產業鏈供應鏈總體穩定，台商投資額略有下降，但單一科技含量高的大項目簽約落地加快，不少台企看好大陸發展前景，持續增值擴張。

龍明彪引述中共中央總書記習近平給台青的回信，指出不管遭遇多少干擾，阻礙兩岸同胞交流合作不能停、不能亂、不能少，「我們將認真學習領會習近平總書記、汪洋主席重要講話要求，堅定不移擴大兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，持之以恆為台胞台企辦實事、做好事、解難事，不斷增強大家的獲得感、幸福感、安全感。」

龍明彪表示，希望兩岸台胞、台商台青看清兩岸關係發展大勢，堅定站在歷史正確的一邊，堅決反對各種台獨分裂行徑，積極維護和參與兩岸關係和平發展融合發展，在實現自身事業夢想的同時，為實現中華民族偉大復興作出應有的貢獻。

▲浙江台灣周在浙江省人民大會堂舉辦。（圖／記者蔡儀潔攝）

兩岸企業家峰會台灣方面副理事長陳瑞隆則錄製影片，稱「浙江台灣周」是兩岸重要經貿活動，兩岸企業家峰會將一如既往支持活動舉辦，也將全力為兩岸企業界合作牽線搭橋，目前全球形勢多變、疫情防控嚴峻，感謝浙江為台商台廠復工復產提供幫助等，使台商可以繼續紮根浙江。

兩岸企業家峰會大陸方面副理事長張平致詞表示，當前面對複雜嚴峻的台海局勢，要堅決維護一個中國原則和九二共識政治基礎 ，團結兩岸同胞，多做加強交流合作之事 ，兩岸同胞血濃於水、守望相助，「祖國大陸始終是台商台企投資興業的熱土。」

另外，工業總會理事長苗豐強、商業總會主席賴正鎰，電電公會理事長李詩欽等台灣工商界代表透過視訊致辭。

▲簽約環節。（圖／記者蔡儀潔攝）

在開幕式上，與會嘉賓共同見證了近年來浙江重要台資項目簽約落地成果、山區26縣高質量發展建設共同富裕示範區對接合作框架協議簽約以及2022年新項目簽約。

據統計，2022年浙江台灣周期間有53個投資項目簽約，投資總額達36.14億美元，加上年初台商台企融入新發展格局暨新年座談會上簽約的20億美元台資項目，今年浙江省已累計簽約台資項目56.14億美元，較上一屆浙台周投資總額增長16%。現場還發佈了台商台企參與高質量發展共同富裕示範區的共同倡議書。

據介紹，浙江台灣周是浙江大型兩岸經貿交流活動，本屆主題為 「新格局、新機遇、新發展」，聚焦推動台商台企對接參與共同富裕示範區建設，聚焦「東引台資」、深化浙台優勢產業交流合作、支持合企參與數字化改革、三大科創高地打造和高質量發展。