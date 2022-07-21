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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美前國防部長建議「男女都當兵」　吳斯懷轟不可行：別人孩子死不完

▲▼陸軍航空特戰指揮部,101兩棲偵察營,國軍,海龍蛙兵,成功隊,特種作戰,戰鬥突擊艇,敵後滲透,膠舟,蛙人,反恐。（圖／記者李毓康攝）

▲「男女皆兵」議題引來討論。圖為陸軍航空特戰指揮部101兩棲偵察營。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

美國國防部前部長艾斯培（Mark Esper）訪台，針對台灣國防政策，建議建立「全民國防」觀念，男女都要當兵，且役期延長到一年以上，引發討論。對此，國民黨立委吳斯懷表示，此舉有四個不可行，並強調美國的戰略目標是拖垮大陸，不是保衛台灣，台灣人民要看清楚。

吳斯懷說，恢復一年役期與今年底九合一大選青年票有關。總統府低調回應，沒有評論，只表示國防部還在評估役期。兵役制度變革有現實考量，涉及國家整體經濟發展跟人才需求，若所有役齡的人通通去當兵，是否會造成人力短缺？再論台灣有限的訓練場地和能量已趨飽和，如果不分男女都服役1年以上，每年入營服役的男女總數可能高達12萬至16萬人，國防部沒有能力達成這個任務，這是空中閣樓，畫餅充飢，聽聽就好，當不得真。

吳斯懷指出，要是如美國所願台灣全民皆兵，必然可以用台灣戰場的城鎮戰、巷戰困陷解放軍，打到最後一兵一卒，戰爭一定曠日廢時，即使拿下台灣也足以拖垮大陸整體國力發展，達成美國遏制中國發展繼續當世界老大的戰略目標，最終是美國贏得這場代理人戰爭，台灣的結局是什麼？死的是台灣軍民，毀的是中華民國。

吳斯懷批評，美國本身就是一個軍工複合體，軍火商結合政界、美軍，在全世界開闢戰場以銷售軍備，甚至將他國戰事作為將淘汰軍備出口管道，俄烏戰爭就是實例。艾斯培曾任美國著名軍火商「雷神」公司副總裁的背景，很難不讓人多作聯想。近來類似艾斯培與諸多參眾議員在訪台期間對台灣防衛政策的建言，背後都蘊藏著複雜的軍火利益與軍售議題的爭論。

吳斯懷強調，自己國家自己救，台海一旦發生戰爭，戰場在台灣，犧牲的是台灣的軍人和民眾，毀掉的是中華民國，與美國無關，我們歡迎美國政府、國會繼續支持台灣，但他們一些建言千萬不能當真，要我們不分男女全民皆兵，是別人家孩子死不完的最好寫照。

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