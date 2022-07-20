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大陸 大陸焦點 特派現場

美艦19日通過台灣海峽　東部戰區：頻頻挑釁、作秀造勢！

▲▼美國第七艦隊伯克級飛彈驅逐艦「班福特號」號（USS Benfold DDG-65）。（圖／取自第七艦隊官網）

▲美國第七艦隊伯克級飛彈驅逐艦「班福特號」號（USS Benfold DDG-65）。（圖／取自第七艦隊官網）

記者鄭思楠／綜合報導

美軍「班福特號」（USS Benfold，DDG-65）伯克級驅逐艦週二（19日）駛經台海，解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。20日，大陸解放軍東部戰區新聞發言人就該導彈驅逐艦過航台海發表談話。他怒斥，美頻頻挑釁、作秀造勢。

東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，班福特號導彈驅逐艦週二過航台灣海峽並公開炒作。中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。美頻頻挑釁、作秀造勢，充分說明美是台海和平穩定破壞者、台海安全風險製造者。戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整。

美國海軍第七艦隊此前聲明指出，班福特號週二根據國際法例行通過台灣海峽，所經水域不屬於沿岸地區的領海。聲明又指，今次行動顯示美國對自由開放印度太平洋的承諾。

此前，據解放軍南部戰區微信公眾號13日發布，解放軍南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校表示，7月13日，美「班福特號」導彈驅逐艦未經中國政府批准，非法闖入中國西沙領海，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力進行跟蹤監視並予以警告驅離。

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