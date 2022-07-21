對岸批民進黨誤導「九二共識」　陸委會：兩岸互不隸屬

▲ 陸委會發言人邱垂正 。（圖／翻攝 陸委會網站）

記者任以芳／台北報導

適逢今年「九二共識」30週年，大陸國台辦從18日起一連發布八集「九二共識」系列微講座。其中第三集強調，「九二共識」有文字和文件記錄，是被民進黨刻意誤導。對此，陸委會發言人邱垂正今（21日）再次重申，呼籲對岸要正視兩岸互不隸屬的‌‌現狀與客觀事實‌‌，才有助於兩岸關係的‌‌良性互動。

邱垂正指出，國台辦發布的內容對和以往大致相同，‌‌中方所謂一中原則的「九二共識」，‌‌沒有中華民國的存在空間，‌‌台灣人民‌‌從未接受。

邱垂正重申，我們這邊要強調‌‌中華民國是主權國家，‌‌台灣從來不是中華人民共和國的一部分，‌‌我們呼籲對岸要正視兩岸互不隸屬的‌‌現狀與客觀事實‌‌，方才有‌‌有助於兩岸關係的‌‌良性互動。

▲大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／翻攝 「九二共識」系列微講座）

大陸國台辦陸續推出八集「九二共識」系列微講座，由發言人馬曉光擔任主講者。 昨20日發布的第三集影片是「九二共識白紙黑字‌‌不容否認」。內容指出民進黨稱1992年只有會談沒有共識，‌‌「九二共識」是「沒有共識的共識」，‌‌都是刻意誤導台灣民眾。

馬曉光表示，「九二共識」雖然是各自以口頭方式表述的共識，‌‌但其過去和內容‌‌均有明確的文件和文字記錄。他也批評民進黨指出1992年只有會談沒有共識，‌‌「九二共識」是「沒有共識的共識」，‌‌這都是在刻意誤導人們對於「九二共識」認識。