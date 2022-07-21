台胞青年「千人夏令營」北京舉行　台生：會多分享在陸經歷

▲第十九屆台胞青年千人夏令營開幕式於今日舉行 。（圖／主辦方提供）

記者蔡儀潔／北京報導

第十九屆台胞青年千人夏令營開營式今（21）日在北京舉行，採取線上線下相結合的方式。中國國民黨前主席洪秀柱錄製影片表示祝賀，稱兩岸的民間交流與融合發展是不可阻擋的歷史趨勢。北京大學台籍博士生林彥辰則指出，未來會多向台灣的青年分享在大陸的經歷和感悟。

本屆千人夏令營延續「龍脈相傳 青春中華」的主題，線上通過「雲授課」、「雲參訪」模式，舉辦數字經濟研習營、青春力量中華之光（美洲）研習營、茶文化（東南亞）研習營等；線下活動在近30個省市展開。

▲洪秀柱透過錄製影片表示祝賀。（圖／主辦方提供）

台灣方面，洪秀柱、新黨前主席郁慕明等人透過錄製影片表示祝賀。洪秀柱指出，千人夏令營自從2004年首次舉辦以來成功舉辦了十八屆，活動穿越了兩岸形勢變化，克服了疫情肆虐的影響，從未間斷，這樣的堅持，彌足珍貴。

洪秀柱強調，兩岸的民間交流與融合發展是不可阻擋的歷史趨勢，希望台胞青年牢記時代使命，積極扮演兩岸和平的推動者，民族復興的參與者，未來統一的奮鬥者，共創中華民族的美好未來。

全國台聯副會長紀斌在致辭中指出，全國台聯始終秉持踐行「兩岸一家親」理念，致力於增進鄉親情誼和台灣人民福祉；未來也一定會繼續發揮好橋梁紐帶作用，為廣大台胞青年謀福祉、創機遇、辦好事、促交流，做台胞青年的知心人，貼心人，引路人，為台胞青年在大陸追夢、築夢、圓夢搭建更加廣闊的舞台。

北京大學台籍博士生林彥辰在發言中表示，通過夏令營活動，使自己對中華文化與藝術的傳承有了新的認識，對中國近代歷史有了正確認知，對中國共產黨與中國特色社會主義制度有了深入理解；未來，將多向台灣青年分享在大陸的經歷和感悟。

台灣政治大學東亞研究所碩士、新加坡東南亞研究所研究員、台灣中華青年發展聯合會理事許陳品視訊指出，希望參與此次千人夏令營的台灣青年朋友們能夠把握機會，細品「江山萬里情」，為未來來大陸讀書升學、求職就業奠定基礎。

▲活動現場 。（圖／主辦方提供）

據悉，全國台聯台胞青年千人夏令營是兩岸持續時間最長、參與人次最多的大型青年品牌交流活動。自2004年起，已連續舉辦18屆，先後吸引台灣和海內外200餘所高校的2萬餘名台胞青年參加。