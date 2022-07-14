探討兩岸鄉村文旅經濟　洪秀柱：隨疫情、台獨陰霾散去會更繁榮

▲第五屆「兩岸基層治理論壇」在廈門舉行。（圖／主辦方提供）

記者魏有德／綜合報導

大陸2022海峽論壇分論壇中的兩岸基層治理論壇昨（13）日在廈門舉行，以「繁榮發展鄉村文旅經濟」為主題，邀請海兩岸約200名基層民意代表及相關人士出席。中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱透過視訊致詞，洪秀柱強調，「相信隨著疫情、台獨等陰霾的最終散去，兩岸鄉村文旅經濟一定會更加繁榮發展。」

▲國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱。（圖／記者呂佳賢攝）

洪秀柱提到，兩岸基層治理論壇深耕兩岸基層沃土，聚力海峽同根同源，推動治理融合探索，增進同胞心靈契合，已經成為兩岸交流交往的「名片」和品牌，「繁榮發展文旅經濟」這個主題，抓住疫情時期消費群體的新需求和文旅經濟的突破口，幫助兩岸村裡相互借鑒好的做法，促進兩岸文脈相連、人心相通、融合發展，具有重要意義。

洪秀柱強調，發展鄉村文旅經濟，可以在保護自然生態的情況下，發掘更多文化和經濟價值，是兩岸鄉村人士的共同選擇，是一個可以相互借鑒、大有作為的領域，「相信隨著疫情、台獨等陰霾的最終散去，兩岸鄉村文旅經濟一定會更加繁榮發展。」

出席開幕式的大陸國家政協副主席、台盟中央主席蘇輝表示，鄉村文旅經濟在台灣發展起步早、理念新、經驗多，而祖國大陸市場大、需求旺、前景好，正處於兩岸經濟文化交流合作的「契合點」上和「交集區」內，有著較強的互補性，能夠實現取長補短、互利共贏，「希望兩岸同胞攜手同心繁榮發展鄉村文旅經濟，共同推動兩岸融合發展。」

福建省政協主席崔玉英表示，習近平總書記指出，兩岸關係和平發展的根基在基層，這一重要論述深刻闡明瞭促進兩岸基層交流交往的重大意義，「兩岸基層代表齊聚一堂共謀鄉村繁榮發展之道，這既是手足同胞走近走親的生動寫照，也是兩岸鄉親和衷共濟、共謀福祉的創新實踐。」

第五屆兩岸基層治理論壇出席人士還包括，中共中央台辦、國務院台辦副主任龍明彪，全國政協港澳台僑委員會駐會副主任鄧小清，福建省政協副主席劉獻祥、林鐘樂，福建省文化經濟交流中心理事長陳樺、常務副理事長倪英達等。