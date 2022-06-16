九二共識「沒有共識」藍營譁然　這些人都開轟朱立倫





▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席朱立倫日前訪美行演講中，稱九二共識是沒有共識的共識，讓不少藍營要角譁然。前總統馬英九今（16日）反駁稱「共識是一定有的」，國民黨前主席洪秀柱則喊話黨中央，路線一但偏離正軌，未來兩岸又該何去何從。孫文學校總校長張亞中更是炮火猛烈，直批朱立倫「怎麼可以說謊」。

朱立倫台灣時間7日在美國華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）發表「台灣未來方向」演說；會後朱受訪被問及對九二共識的看法時回應，就像美國的一中政策，九二共識是「沒有共識的共識」，是雙方創造的模糊。朱立倫強調，國民黨期望兩岸能持續溝通交流，九二共識是「創造性模糊」，也是目前所需要的，在沒有更好的方案以前，還是期望以這樣的方式持續交流。

但朱立倫一句「沒有共識的共識」讓多位藍營要腳譁然，陪同出訪的國民黨國際部主任黃介正急滅火，朱立倫訪美並未針對兩岸關係提出新論述，也未改變九二共識。《東森新媒體ETtoday》整理幾位國民黨人士反應。

馬英九：九二有共識。

馬英九16日受訪時表示，九二有共識，因為當時在談的時候由他負責督導；1992年的11月跟10月底，跟中國達成了兩岸都支持、堅持一個中國原則，但對一個中國含意大家解釋不同，後來11/3去函給海協會，說可不可以用口頭聲明方式各自表達，對方11/16回函稱「你們的建議，我們充分尊重與接受」，這表示有共識，所以共識是一定有的。

洪秀柱：難以理解沒有共識一說。

洪秀柱15日晚間在臉書表示，無論國民黨兩岸論述怎麼調整，都離不開過去陸委會及總統府曾就「九二共識」意涵所公布過的新聞稿、也離不開《中國國民黨黨章》、更離不開《中華民國憲法》。「兩岸堅持一個中國原則」、「共同努力謀求國家統一」是白紙黑字的歷史事實，其餘的部分，針對如何表述「一個中國」的政治意涵，雙方也保留了創造性模糊的空間。我們實在難以理解，九二共識何來「沒有共識」一說？

洪秀柱說，此外，本黨的黨章清楚寫著本黨要「實現中華民國為自由、民主、均富和統一的國家」；《中華民國憲法》更在增修條文中清楚寫著「為因應國家統一前之需要」。針對國家未來前途，這些白紙黑字的記錄都斑斑可考、清晰可循，我們實在想不透，論述清楚本黨的兩岸立場，到底有何困難？本黨何以一步步走到今天，被支持者認為已成小綠、分不清楚藍綠的兩岸政策差異？

洪秀柱也表示，所謂「親美反共」的言論所引發的軒然大波，縱然或許有被誤解的成分，但倘若本黨的路線一但偏離了正軌，未來兩岸又該何去何從？盼黨中央慎之。

趙少康：國民黨必須堅持「一中各表的九二共識」。

國民黨籍的中廣董事長趙少康15日受訪表示，國民黨必須堅持的立場是「一中各表的九二共識」，不能只有一中、沒有各表。現在中國不願講各表，只願意講一中，這樣台灣人也不能接受。趙也說，以後談到九二共識，要講「一中各表的九二共識」，看中國能不能接受；若接受大家可以談，不接受，那九二共識就只剩一半。

張亞中：朱立倫怎能說謊，九二絕非沒有共識的共識。

張亞中14日表示，九二共識的內涵存在「兩岸同屬一個中國」、「兩岸謀求國家統一」兩個共識，沒有共識的部分在於一個中國是否各自表述，這是非常清楚的。朱立倫作為國民黨主席，如果不了解怎能說謊或講錯話，九二共識當然是有內涵，絕對不是沒有共識的共識。

蔣萬安：九二共識曾有助兩岸交流

對於是否認同朱立倫說法，國民黨2022台北市長參選人、立委蔣萬安15日回應，九二共識在馬英九執政時，對於兩岸交流有幫助，相信朱立倫後續會有更完整說明。