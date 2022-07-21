拜登出手抗熱浪！砸690億建防災設施　推風力發電300萬戶有電用了

▲美國總統拜登宣布投入23億美元協助建設抵禦氣候變遷的基礎設施。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

熱浪襲擊歐洲與北美地區，讓美國來自20多個州的數千萬人都活在高溫警報之下。美國總統拜登在當地時間20日宣布將投入高達23億美元（約新台幣690億元）的經費，幫助建設可抵禦極端天氣和自然災害的基礎設施，同時推動可提供300萬戶家庭電力使用的新離岸風電計劃，不過他並未頒布緊急狀態。

綜合外媒報導，拜登20日在麻州發表演講時宣布，「氣候變遷對美國與世界構成了生存威脅，導致我們的公民和社區健康岌岌可危，所以我們必須行動起來。」他也指出，他將極端氣候視為「緊急情況」，但由於國會「並未採取應有措施」，因此他將撥款23億美元的經費，協助建設抵禦極端天氣和自然災害的基礎設施。

白宮表示，這筆資金來自現有的聯邦緊急事故管理總署（FEMA），將優先用於弱勢社區，其中還會挪出3.85億美元（約新台幣115億元）用於幫助社區中心和住戶安裝冷氣空調與支付供暖和製冷費用。這筆資金也將被投入到擴建防洪措施、加固公用設施、改造建築物、加強電力設施等領域，並資助民眾購買冷氣或暖爐。

拜登政府還計劃在墨西哥灣推動新離岸風電計劃，這是當地的首個風力發電區，佔地約70萬英畝，約可為300萬戶家庭提供足夠電力。於此同時，政府也打算執行新的工作場所標準，以免工人受到極端天氣影響。儘管拜登不斷強調極端氣候目前已成為美國的「緊急情況」，不過他至今並未正式回應民主黨議員的要求，宣布國家進入緊急狀態。