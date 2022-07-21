拜登突自曝「患有癌症」網嚇傻　白宮公開健康狀況

Biden: "I and so many other people I grew up with have cancer." pic.twitter.com/TUiBZJqbBR — Greg Price (@greg_price11) July 20, 2022

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統拜登在當地20日就氣候變化發表談話時，突然自曝自己「患有癌症」，讓輿論炸開了鍋。白宮隨後澄清，拜登在演講中提及的「癌症」，指的是他在就任總統前被診斷出的非黑色素瘤皮膚癌，但相關症狀已在他上任前就被切除，並得到了良好治療。

綜合外媒報導，拜登20日在麻州巡視前燃煤電廠後，在演講中提到了他兒時在家鄉德拉瓦州（Delaware）煉油廠旁邊長大的經歷。他表示，他童年時期環境污染非常嚴重，以至於他的母親從來不讓他們走路，無論去哪裡都必須以車代步，而且人們在開車前必須用雨刷刮掉擋風玻璃上的浮油才能開車。

▲美國總統拜登自曝罹患癌症，讓輿論炸鍋。（圖／路透）

拜登認為，這些煉油廠是造成當地環境污染的罪魁禍首，並表示，「這就是為什麼我和這麼多與我一起長大的人都得了癌症（have cancer），而這也是德拉瓦長期以來一直是全國癌症發病率最高的地區的原因」。拜登的演講曝光後，立刻讓輿論炸開了鍋，網友紛紛討論究竟總統是公開自己的身體狀況，還是這又是另一起口誤事件。

美國共和黨全國委員會（RNC）的推特「RNC Research」發文詢問，「拜登剛剛是宣布自己得了癌症嗎？」而真清晰政治網站創辦人貝文（Tom Bevan）則指出，「癌症？這如果不是總統史上最重大的消息，就是最大的口誤。」

screen shot from the report pic.twitter.com/gshqJPl57a — Glenn Kessler (@GlennKesslerWP) July 20, 2022



隨後，白宮發言人貝茨（Andrew Bates）立刻澄清，總統在演講中提到的「患癌」，其實是他上任前就曾罹患的非黑色素瘤皮膚癌，只是拜登在演講中，意外地誤用了現在式時態的「有」，才引發這場誤會。從拜登去年11月公開的總統健康狀況摘要就可了解到，拜登在擔任總統前，曾「切除幾處局部的非黑色素瘤皮膚癌」，但「目前未有任何可疑的皮膚癌區域」，因此無需進行活檢。