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掩埋場設山坡上…離水源地僅300m！「坤輿惡夢」糾纏龍昇村民20年

▲▼坤輿廢棄物掩埋場衝突。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲坤輿廢棄物掩埋場今凌晨傳出激烈衝突。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵、莊智勝／苗栗報導

苗栗坤輿事業廢棄物掩埋場設置今(21日)凌晨傳出流血衝突，業者號召400名「黑衣保全」護送15輛大車載運廢棄物進場，與現場自救會爆發激烈衝突，混亂中有鄉親被打得頭破血流。事實上，這並不是雙方第一次衝突，早在2021年12月28日就曾爆發過流血衝突，造成至少4人掛彩送醫，坤輿與造橋龍昇村的糾紛，要追溯到20年前。

龍昇村位於苗栗縣造橋鄉，鄰近淺山、水土環境良好，但20年前，坤輿公司申請設置事業廢棄物掩埋場，地點就在龍昇村旁的山坡上，由於下游就是農田村落，且掩埋場距離重要灌溉水源龍昇湖更僅有300公尺之遙，鄉親擔心掩埋場設立後，造成的水質、土壤汙染恐怕無法想像，因此強力反對設置。

且坤輿的環評也有爭議，由於坤輿申請掩埋場是在20年前，根據當時法規，面積達2公頃以上的掩埋場才需做環評，坤輿申請面積僅1.79公頃，因此躲過。但自救會認為，坤輿申請面積僅算入掩埋場主體，並未將聯外道路、路口建物、地磅等設施列入，如果將上述設施劃入範圍，面積即超過2公頃，有環評的必要；且20年後的現在，環評法規早已修改，所有掩埋場設置不論大小，均須通過環評。

坤輿廢棄物掩埋場雖然在2001年申請、2002年完成設置，並在2005年取得「試運轉計畫」，但2011年申請「處理許可證」時，時任苗栗縣長的劉政鴻認為，聯外道路應劃入事業範圍內，因此予以駁回；直到2020年12月，地主蓋屋申請建照，原本應納入開發範圍的「聯外道路」，竟被縣府認定是「現有巷道」，縣長徐耀昌以此核准掩埋場30天試營運計畫，糾纏龍昇村民20年的惡夢才再度重演。

2021年12月28日上午，坤輿與在地居民發生激烈衝突，坤輿方派出6、70名身穿黑衣的「保全」到場，護送3輛滿載廢棄物的大車進場傾倒，並與現場自救會鄉親發生推擠，混亂中造成至少4名鄉親受傷。當時時代力量立委邱顯智控訴，坤輿屢次透過黑道恐嚇、毆打鄉親，還利用土製汽油彈放火燒村長廚房、派黑衣人鬧事影響店家、以濫訴手段逼迫居民就範，「一間公司為了規避法規開發掩埋場，竟然出動幾十名黑衣保全，屢次利用暴力手段傷害在地居民，這絕對是民主國家不能容忍的事情。」

雙方在衝突過後召開協調會，但最終仍於今年1月12日宣告破局。4月1日坤輿再次提出試運轉申請並獲得核准，試運轉期間為6月14日至9月11日，為期90天；6月15日坤輿半夜試圖以怪手清除門口障礙，自救會龍昇村村民則用肉身阻擋，誓死捍衛家園；7月7日業者為了加強門口圍籬高度，引起民眾反彈，雙方發生口角衝突。

▲▼鄉坤輿事業廢棄物掩埋場。（圖／記者蔡玟淵翻攝）

▲▼坤輿廢棄物掩埋場衝突。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲混亂中至少造成7人掛彩濺血。（圖／記者蔡文淵翻攝）

今21日凌晨，坤輿再次雇用400名黑衣保全，想趁著夜色掩護15輛滿載廢棄物的大車強行闖關，自救會成員收到風聲後，號召百人到場，雙方爆發激烈衝突，過程中互砸椅子，黑衣保全還朝鄉親噴辣椒水，就連前縣長劉政鴻也被辣椒水攻擊，一度痛得眼睛張不開，還得用2瓶礦泉水沖臉，劉因此痛批坤輿保全行徑「比暴民還囂張」。

這起衝突還動用279名警力到場，最終由環保局代表檢查，發現坤輿大車手持新北磅單，並未依規定在造橋過磅，因此認定違規，警方當即依法要求大車駛離。坤輿強闖不成，最終讓15部大車原路駛回，雙方衝突才因此暫時落幕。

但依據規定，坤輿只要在試營運期限內，處理掉2851公噸廢棄物，即可在今年9月13日前取得處理許可，開始運作掩埋場。未來雙方衝突會如何發展，仍值得關注。

▼雙方衝突驚動279名警力到場維安。（圖／翻攝曾玟學臉書）

▲▼坤輿事業廢棄物掩埋場抗爭。（圖／翻攝曾玟學臉書）

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