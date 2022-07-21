警曝坤輿黑衣保全「涉幫派份子」　15大車持新北磅單強闖認定違規

記者蔡文淵、莊智勝／苗栗報導

苗栗坤輿事業廢棄物掩埋場設置爆發爭議，今(21日)凌晨3時許傳出流血衝突，業者企圖透過夜色掩護，載運廢棄物進場；自救會得知後號召近百人到場阻止，坤輿方也找來大批「黑衣保全」，雙方爆發激烈衝突，現場還有鄉親被打得頭破血流。苗栗縣警察局長陳武康指出，坤輿雇用的保全經盤查懷疑涉及幫派份子，另經環保局認定，坤輿強闖行為不合法，目前已要求15部大車原路駛回。

▲苗栗坤輿事業廢棄物掩埋場設置爆發衝突，目前15部大車已經原路返回。（圖／記者蔡文淵翻攝）

坤輿業者今年4月1日第三度向縣府提出試運轉計畫，縣府依據環保署核定發給業者試運轉許可，引發自救會強烈抗議。今凌晨坤輿企圖透過夜色掩護，讓15輛大車載運廢棄物進場，自救會得知消息後號召上百人到場圍堵，拒絕放行大車，過程中坤輿也雇用「黑衣保全」到場，雙方一度爆發衝突，過程中雙方互丟椅子，自救會方還被保全噴辣椒水，混亂中有7人濺血送醫。

陳武康表示，警方盤查後，懷疑坤輿雇用的保全中，有部分人士涉及幫派份子，這些不明人士全都依法盤查列管、告誡；而涉及丟椅子、噴辣椒水的坤輿保全，警方也依現行犯將其逮捕，並依妨害公務罪嫌送辦。

陳武康指出，今凌晨共調派278名警力到場支援、維持秩序，並請環保局科長到現場說明，坤輿進場是否有正當性、是否符合規定，但環保局的認定上沒有很明確，造成坤輿有投機心態，企圖強行闖關。事後警方會同委員要求環保局代表檢查坤輿大型載運車，經環保局確認，這些大車依規定必須在造橋一間紙廠的地磅站過磅，但駕駛所持的磅單都是從新北來的，因此環保局認定違規、是無效行為，警方也依據相關法令要求15部大車駛離，同時開立舉發單，經勸導不駛離，將依妨害公務法辦。坤輿公司也要求15部大車原路返回，避免再次發生衝突。

警方呼籲，不論是自救會、或是坤輿，都必須要理性、依法爭取權益，讓在地鄉親能夠接受；陳武康強調，警方沒有偏袒，只要任何一方有違法，一定依法嚴辦，制裁暴力絕不手軟！

▼苗栗縣警察局長陳武康。（圖／記者蔡文淵翻攝）

坤輿事件簿

苗栗縣造橋龍昇村垃圾掩埋場興建爭議20年，2021年12月24日苗栗縣政府再度批准坤輿科技公司恢復試運轉，12月28日進場爆發衝突自救會提告坤輿及保全人員，坤輿於今年1月12日召開協調會破局。

2022/4/1 坤輿再次提出試運轉申請獲得核准。試運轉期間從6月14日至9月11日。

2022/6/15 坤輿公司半夜試圖以怪手清除門口障礙，自救會龍昇村村民則用肉身阻擋、誓死捍衛家。

2022/7/7 業者為了加強門口圍籬高度讓民眾不滿雙方發生激烈口角衝突。

2022/7/21 業者15輛卡車要進場民眾阻擋雙方爆發激烈劉血衝突警方動員百名警力維安。

坤輿掩埋場自2001年申請設置，因為規避環評等爭議，遭到居民強烈反彈，歷經3任縣長坤輿仍未取得許可證。不過苗栗縣政府去年12月24日再次核准坤輿掩埋場的試運轉計畫，坤輿只要在33天的試營運期限內，處理掉2851公噸的廢棄物，就可以在今年9月13日前取得處理許可、完成審查開始運作掩埋場。