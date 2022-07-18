約少女唱歌猛灌酒　撿屍到旅館輪流性侵！2惡狼遭重判

▲苗栗2位18歲少年約女網友唱歌後，趁少女醉到無法抵抗，載到旅館輪流性侵。（圖／取自pakutaso）

記者郭玗潔／嘉義報導

苗栗涂、范姓少年在臉書認識少女小蕾(化名)，3人相約到KTV唱歌喝酒，趁小蕾喝到醉倒、同意先找地方投宿，2少年半夜把她載到旅館，再輪流性侵，此案經苗栗地院審理，將涂、范兩人各處7年6月、7年10月徒刑，全案還可上訴。

判決書指出，范男在臉書化名「孫元浩」，認識少女小蕾(化名)後，夥同涂男於2019年6月18日約小蕾到百分百KTV內唱歌喝酒，期間2人不斷灌酒，再趁小蕾不勝酒力，以先找地方休息為由，於凌晨3時許騎機車載她到旅館投宿，看她還有意識，但不能反抗，遂不顧她拒絕輪流性侵得逞，小蕾事後鼓起勇氣到警察局報案。

此案經苗栗地院審理，發現范男曾有傷害前科，涂男並無前科，但成為性侵犯後，又接連犯下竊盜罪、酒駕等罪行，法官認為涂、范2人因一時欲念，共同性侵小蕾，犯後又否認犯行，導致小蕾需要到庭一再回憶被性侵的傷痛，雖後來表達與小蕾調解、向她道歉的意願，但至今未成，考量2人作案時皆18歲，血氣方剛且思慮較不周全等一切情狀，將涂、范兩人各處7年6月、7年10月徒刑，全案還可上訴。