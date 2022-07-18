　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

KO電桿影片曝！馬自達過彎失控猛撞　車頭爆開駕駛輕傷

記者蔡文淵、林冠吟／苗栗報導

苗栗市新川里柑園15日下午發生一起車禍事故！一輛白色馬自達轎車在行經彎道時疑似因車速過快，當場失控猛力撞上路旁的電線桿，電線桿直接被撞斷，橫躺在路中間，而馬自達車頭則是凹陷毀損、安全氣囊爆開，所幸駕駛僅受輕傷無大礙。

▲▼苗栗白色馬自達過彎車速過快，猛撞路邊電線桿。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗白色馬自達過彎車速過快，猛撞路邊電線桿。（圖／記者蔡文淵翻攝）

警方指出，當下也對轎車駕駛進行酒測，並無酒駕情形，不過也因為過彎車速過快，直接將路旁電線桿撞斷，造成道路阻斷；警方第一時間調派支援警力，調撥對向車道指揮疏導交通，花了2個半小時排除障礙，恢復交通。

從影片中可以看見，對向一輛白色馬自達轎車在行經彎道時，疑因車速過快，方向盤來不及調整，因而直接撞上路旁的電線桿，發出「碰」一聲巨響、煙塵揚起，白車再因撞擊力道反彈至路中央，撞擊力道之大，就連車頭上的標誌都被撞飛，嚇壞不少用路人，後方轎車驚險閃過，肇事的白車駕駛受到輕傷，並無生命危險。

苗栗警分局也藉此向民眾呼籲，行車務必遵守速限，行經彎道更應減速慢行，確保行車安全，以免發生意外。

▲▼苗栗白色馬自達過彎車速過快，猛撞路邊電線桿。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗白色馬自達過彎車速過快，猛撞路邊電線桿。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗白色馬自達過彎車速過快，猛撞路邊電線桿。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗白色馬自達過彎車速過快，猛撞路邊電線桿。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗白色馬自達過彎車速過快，猛撞路邊電線桿。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼被撞斷的電線桿橫躺在路上。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗白色馬自達過彎車速過快，猛撞路邊電線桿。（圖／記者蔡文淵翻攝）

►床墊也能加「玻尿酸」！Q彈好睡，連謝祖武都愛

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
星巴克今起連兩天全品項、尺寸買1送1
台積電「一人武林」獨強　業界：一片烏雲都沒有？
「陳時中很有可能奪下台北」　他揭關鍵點：民進黨人很精
杜詩梅「懷雙胞胎8周卻小產」！　4年後補辦婚禮
15年前「女屍對折」裝8層塑膠袋　她聽一句話痛哭認罪
40歲退役球星疑「性遊戲玩過頭」猝死飯店　女伴半裸爆血
美女主播早產大失血！　龍鳳胎一出生插滿管子

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

準桌球國手竟是偷拍狼！國訓中心廁所裝針孔　她慘入鏡全不知

KO電桿影片曝！馬自達過彎失控猛撞　車頭爆開駕駛輕傷

她控鄰「連6年深夜辦法事」快崩潰　警拒受理嗆陳情也沒用

15年前「女屍對折」裝8層塑膠袋　她聽一句話痛哭認罪

女警嗆「我用眼睛看就知道他們沒前科」　她報案被打槍輕生

台北男連2天當沖補不回186萬交割款　遭告討502萬！下場曝光

女騎士魂斷秀朗橋！自撞分隔島頭部直冒鮮血　當場斷氣送醫亡

新竹「小牛仔休閒農場」晚間大火！建築全燒光　駭人濃煙沖天

連日分析南投命案「遭黑道恐嚇」驚動警政署　高大成嚴正駁斥

噁男超商買保險套直接「露鳥」！對女店員色喊：幫我戴

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

實測保險套超強延展力　當襪子穿秒變透明膝上襪

5歲女昏迷父衝警局求開道　「30分車程減半」搶回一命

婦接詐騙電話急領79萬救兒　警寫紙條「相信我」逮車手！

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

準桌球國手竟是偷拍狼！國訓中心廁所裝針孔　她慘入鏡全不知

KO電桿影片曝！馬自達過彎失控猛撞　車頭爆開駕駛輕傷

她控鄰「連6年深夜辦法事」快崩潰　警拒受理嗆陳情也沒用

15年前「女屍對折」裝8層塑膠袋　她聽一句話痛哭認罪

女警嗆「我用眼睛看就知道他們沒前科」　她報案被打槍輕生

台北男連2天當沖補不回186萬交割款　遭告討502萬！下場曝光

女騎士魂斷秀朗橋！自撞分隔島頭部直冒鮮血　當場斷氣送醫亡

新竹「小牛仔休閒農場」晚間大火！建築全燒光　駭人濃煙沖天

連日分析南投命案「遭黑道恐嚇」驚動警政署　高大成嚴正駁斥

噁男超商買保險套直接「露鳥」！對女店員色喊：幫我戴

俄羅斯熱軋鋼品低價進口　中鋼：採取必要措施因應不公平貿易

準桌球國手竟是偷拍狼！國訓中心廁所裝針孔　她慘入鏡全不知

近1萬5000人在台悼安倍晉三　日台協會特製影片：謝謝台灣

人妻想冠夫姓突陷「尷尬沉默」　老公一念笑翻：好像很秋

比熊犬跳進貓砂盆「準確解放」　網笑：你養「熊貓」？

不會再有意外？　聯準會傳聲筒曝「Fed 本月升息3碼」

北投捷運站4家人氣拉麵店　濃厚雞白湯、經典鹽味...配餐來份紫蘇蝦餅

星巴克7／18起連兩天全品項、尺寸買1送1　「這時段」進店消費現賺一杯

《營業中》拆班底只有他留下！　楊銘威感傷吐心聲…坤達暖回應

林昀儒「原地」再戰WTT冠軍賽　明首輪強碰中國名將

正妹頂假奶擺浮誇表情動作　失控版熱舞網傻眼：忘記吃藥？

社會熱門新聞

獨／李鴻淵記恨8年！死亡筆記本早寫好

他連2天當沖欠186萬交割款　下場曝光

女騎士魂斷秀朗橋！自撞分隔島當場斷氣送醫亡

遭黑道恐嚇驚動警　高大成嚴正駁斥

新竹小牛仔農場大火！建物全面燃燒濃煙竄天際

女警嗆「沒證據亂報案」　她被打槍輕生

「女屍對折」裝8層塑膠袋　她聽一句話痛哭認罪

獨／賴鋕卿冤死現場曝...兩大灘血跡、槓鈴橫倒地

獨／李鴻淵「愛打獵、會改槍」　友人爆內幕

獨／聽槍響衝屋內！賴敏男與李鴻淵拚命遭擊中頭部

康建生技4死血案！民俗專家看地理驚呼：問題很嚴重

快訊／因狗叫起爭執！桃園父子把鄰居活活打死

獨／李鴻淵長年不滿公司上下　女會計曾兩度遭攔車威嚇

醫偷吃護理師墮胎2次　她帶兒登門求名分

更多熱門

相關新聞

重機後座妹裸背炸半顆奶球　全網暴動

重機後座妹裸背炸半顆奶球　全網暴動

跑山兜風遇到這樣的辣妹，還捨得超車嗎？一名網友在臉書轉分享2張照片，只見坐在重機後座的女子穿著十分火辣，大秀美背、長腿和屁股蛋，騎行時緊貼騎士露出的半顆奶球更是辣到不行，讓許多網友看完忍不住大讚，「一路不超車」、「山上就是好風景」、「這天，大家學會了什麼叫慢慢騎看風景」。

女騎士魂斷秀朗橋！自撞分隔島當場斷氣送醫亡

女騎士魂斷秀朗橋！自撞分隔島當場斷氣送醫亡

這項捷運禮節沒人遵守！作家轟：不舒服

這項捷運禮節沒人遵守！作家轟：不舒服

目標超越稻村亞美　美少女預約下次

目標超越稻村亞美　美少女預約下次

六腳督還是選到底？陳超明曝支持者心聲　「要用選票回應司法不公」

六腳督還是選到底？陳超明曝支持者心聲　「要用選票回應司法不公」

關鍵字：

苗栗車禍電線桿影音撞擊車禍過彎失控車速

讀者迴響

熱門新聞

直擊大S東區約會具俊曄！等紅燈也緊貼彼此

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

三寶媽被嫌「下面變鬆」　名醫神回！她笑了

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

哥吉拉老公回應　妻急求饒

獨／李鴻淵記恨8年！死亡筆記本早寫好

他連2天當沖欠186萬交割款　下場曝光

子瑜被求婚！甜笑「點頭說好」影片曝光

金馬影帝1年沒工作「看清老婆」：我娶了好女人

女主播早產大失血！龍鳳胎插滿管子

用Google找餐廳太老了！　2款APP成年輕人新寵

超凶重機妹賣花生　本尊：放過我

她送走丈夫哥吉拉被提離婚　網：妳不要我要

樹林9千元套房曝　網見設計嚇歪：洗澡就淹水

台灣漲價冠軍不是雞排！網友全喊：它最誇張

更多

最夯影音

更多
曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」
康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面