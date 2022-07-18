KO電桿影片曝！馬自達過彎失控猛撞　車頭爆開駕駛輕傷

記者蔡文淵、林冠吟／苗栗報導

苗栗市新川里柑園15日下午發生一起車禍事故！一輛白色馬自達轎車在行經彎道時疑似因車速過快，當場失控猛力撞上路旁的電線桿，電線桿直接被撞斷，橫躺在路中間，而馬自達車頭則是凹陷毀損、安全氣囊爆開，所幸駕駛僅受輕傷無大礙。

▲苗栗白色馬自達過彎車速過快，猛撞路邊電線桿。（圖／記者蔡文淵翻攝）



警方指出，當下也對轎車駕駛進行酒測，並無酒駕情形，不過也因為過彎車速過快，直接將路旁電線桿撞斷，造成道路阻斷；警方第一時間調派支援警力，調撥對向車道指揮疏導交通，花了2個半小時排除障礙，恢復交通。

從影片中可以看見，對向一輛白色馬自達轎車在行經彎道時，疑因車速過快，方向盤來不及調整，因而直接撞上路旁的電線桿，發出「碰」一聲巨響、煙塵揚起，白車再因撞擊力道反彈至路中央，撞擊力道之大，就連車頭上的標誌都被撞飛，嚇壞不少用路人，後方轎車驚險閃過，肇事的白車駕駛受到輕傷，並無生命危險。

苗栗警分局也藉此向民眾呼籲，行車務必遵守速限，行經彎道更應減速慢行，確保行車安全，以免發生意外。

▲▼苗栗白色馬自達過彎車速過快，猛撞路邊電線桿。（圖／記者蔡文淵翻攝）



▲▼被撞斷的電線桿橫躺在路上。（圖／記者蔡文淵翻攝）

