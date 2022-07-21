快訊／高雄議長曾麗燕確診　2天慰勤3分局5清潔隊「脫罩合照」

▲高市議長曾麗燕。（資料圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市議長曾麗燕在21日主動公布，自己透過快篩確診新冠病毒，同時宣布暫停所有行程及進行居家隔離，她提醒市民「疫情仍然嚴峻，大家要持續加強防疫」，議長辦公室及服務處亦同步進行清消，不過兩天前她曾經前往高雄市2個分局慰勤，當時還有脫口罩拍照，所以有相關接觸者，也必須要落實自主防疫。

21日上午9點多左右，高雄議長曾麗燕透過議會群組公布自己確診新冠病毒，曾議長表示，她原本就天天進行快篩，這二天有輕微咳嗽症狀，今天(21日)清晨快篩呈現陽性，將依規定進行通報及接受相關治療，除咳嗽外，一切安好，目前在家隔離及休息。「由於公務行程繁多，曾議長說，平日雖然盡力做好防疫措施，仍然確診COVID-19，希望近日與她接觸的市民朋友也要特別注意身體狀況，大家多多保重」。

▲曾麗燕議長19日慰勤合照 。（圖／民眾提供）

曾麗燕議長在21日確診，不過依照傳染病風險評估，從確診日往前推算2天的期間，除了同住家人為密切接觸者之外，其他有過接觸的人都必須落實自主防疫，也就是自主管理。而她在19日的時候，前往高雄市兩間分局來進行慰勤，依照慣例，從分局長到基層幹部都會跟她有接觸，但讓人憂心的事，依照分局提供的照片，他們當時還有在室內脱口罩拍照。另外在20日的時候，根據議會主動發佈的訊息，她也跟11位議員前往5區的清潔隊頒贈慰勞金以及另一家警分局。