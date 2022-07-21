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良師興國雨沾庠序　台南2特教師榮膺教育部優良特教人員

▲台南市東區復興國小劉學融及大灣高中國中部陳美如教師，榮獲教育部優良特殊教育人員，足堪台南特教之光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市東區復興國小劉學融及大灣高中國中部陳美如教師，榮獲教育部優良特殊教育人員，足堪台南特教之光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

教育部2022年度優良特殊教育人員，台南市東區復興國小劉學融及大灣高中國中部陳美如教師，榮獲教育部優良特殊教育人員，台南市長黃偉哲表示，台南重視特教教師專業發展及課程教學，教育部優良特殊教育人員全國僅18名獲選，其中劉學融教師及陳美如老師，榮獲教育部優良特殊教育人員，足堪台南特教之光。

教育局局長鄭新輝表示，台南市由10位特殊教育人員中薦送4位教師參選教育部決選，2位優秀教師獲獎，感謝兩位老師長期奉獻特教教育，特教殊榮實至名歸。

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東區復興國小劉學融老師，投入學前特教巡迴輔導10年，期間與教保人員等人攜手實踐融合教育課程，在適性環境裡支持幼兒參與學習，曾獲中華民國特殊教育學會認同及肯定，重視專業發展的他，積極籌組專業學習社群、擔任講師、翻譯專書，等邀請更多教育夥伴關注營造每一位幼兒的學習環境。劉學融老師表示，此次獲獎要感謝融合教育路上相遇的大小夥伴，因著彼此連結和互動，讓每個人找到適合自己的位置和價值，共織難忘的旅程。

▲台南市東區復興國小劉學融及大灣高中國中部陳美如教師，榮獲教育部優良特殊教育人員，足堪台南特教之光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

大灣高中國中部陳美如老師，長期關心特教學生數學領域與特殊需求領域教學與課程調整，積極參加各類研習、參與特教教材彙編，並擔任多年課程調整與IEP研習講師分享教學經驗，另為「十二年國教特殊類型(身心障礙類)課程綱要」種子老師培訓，具備台南市心理評量人員高階資格及擔任學障鑑定工作小組及跨階段重新評估委員。

教育局局長鄭新輝表示，特殊教育不易，特教教學場域中教師必須隨著學生個別差異，得身具十八般本領，隨時精進教師專業能力，臺南特教界人才濟濟，未來由行政支持及教師專業的優化，提升特教服務及支持，完善融合教育之推動。

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