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安平港打造全台最大濱海綜合渡假城　期許錢潮人潮淹沒台南

▲台南市長黃偉哲引進南仁湖企業破百億投資安平港，規劃打造全台規最大濱海綜合度假城。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲引進南仁湖企業破百億投資安平港，規劃打造全台規最大濱海綜合度假城。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲將安平水岸遊憩發展列為施政重點，繼亞果遊艇集團前進安平港投資開發國際艇城後，再引進南仁湖企業破百億投資安平港，規劃打造全台規最大濱海綜合度假城，當地里長說安平港是安平心臟，心臟強身體自然就好，期許這次開發案能讓安平觀光一飛沖天，錢潮、人潮淹沒安平，擺脫疫情衝擊陰影。

台灣港務公司與三地集團南仁湖公司簽署「安平港水岸複合觀光遊憩區」投資契約，將分五期興建，投資金額103.4億元，預估2024年動工、2027年起逐年開幕營運，未來也將透過「安平海洋之丘綜合度假城」與相鄰的亞果遊艇城形成海洋休憩聚落，可望打造媲美國外渡假勝地般的港灣複合商業設施，預計將帶動觀光旅遊、酒店住宿、購物消費等經濟發展、創造就業機會。

▲台南市長黃偉哲引進南仁湖企業破百億投資安平港，規劃打造全台規最大濱海綜合度假城。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安平區國平里里長蔡明宏、億載里里長鄭聰維表示，安平老街、林默娘公園、安平古堡再加上一系列的地方美食小吃，每天都吸引許多觀光人潮，假日期間更是車水馬龍，擠得水洩不通，已成為台南的觀光重鎮；安平港是安平的心臟，但港區四周的開發進度遲緩，這次看到三地集團跟亞果遊艇碼頭的建設，讓我們安平區這邊發展機會變好，希望那邊趕快落成，讓安平區更加熱鬧。。

安平區長蕭泰華表示，水岸複合休閒區這個開發也帶動整個安平港的一個繁榮，這邊感謝在地里長支持，也會跟我們在地民眾宣導，未來我們會一起對我們安平港的開發創造更好的亮點。

▲台南市長黃偉哲引進南仁湖企業破百億投資安平港，規劃打造全台規最大濱海綜合度假城。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲說，這個簽約代表安平港發展水岸觀光一個新的里程碑，安平港港灣條件好，又位在台南市精華的安平區，未來不管是南科、沙崙或是其他區域，要來安平做做水岸休憩活動，或是開會做會展，都非常適合。

黃偉哲也說，相信南仁湖公司進駐投資，能夠與臺灣港務公司合作打造出兼具安平歷史特色及國際港口濱海景緻的綜合度假城，提升安平港的國際能見度，更為地方帶來許多就業機會，注入城市發展新動能，持續提升臺南城市競爭力。

▲台南市長黃偉哲引進南仁湖企業破百億投資安平港，規劃打造全台規最大濱海綜合度假城。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通部次長祈文中表示，安平港近年來改變非常多元，不論在港埠建設或水岸觀光方面，均展現出優異的成果，相信未來在安平港與臺南市政府緊密合作之下，定可逐步帶動市港進步繁榮，交通部亦將全力支持安平港開發建設。

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