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台南市確診+1979名　7月19日起適度放寬戴口罩等防疫措施

▲台南市20日確診新增1979名COVID-19本土個案，全年齡累計確診百分比為16.00％；已解除隔離284135名、尚在隔離中12267名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市20日確診新增1979名COVID-19本土個案，全年齡累計確診百分比為16.00％；已解除隔離284135名、尚在隔離中12267名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市20日確診新增1979名COVID-19本土個案，統計自2022年1月1日至7月19日，台南市累計確診個案人數共296402名，全年齡累計確診百分比為16.00％；已解除隔離284135名、尚在隔離中12267名。

▲台南市20日確診新增1979名COVID-19本土個案，全年齡累計確診百分比為16.00％；已解除隔離284135名、尚在隔離中12267名。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市20日確診新增1979名COVID-19本土個案，全年齡累計確診百分比為16.00％；已解除隔離284135名、尚在隔離中12267名。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市20日確診新增1979名COVID-19本土個案，全年齡累計確診百分比為16.00％；已解除隔離284135名、尚在隔離中12267名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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中央流行疫情指揮中心19日宣布，為兼顧防疫、經濟及社會運作，維持國內防疫量能與有效控管風險，7月19日起適度放寬戴口罩等防疫措施，其中放寬「騎機車/腳踏車」及戶外從事工作者於空曠處工作得免戴口罩，但外出時、唱歌時仍應全程佩戴口罩。

▲台南市20日確診新增1979名COVID-19本土個案，全年齡累計確診百分比為16.00％；已解除隔離284135名、尚在隔離中12267名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

得免戴口罩的場合包含：外出時有飲食需求；於室內外從事運動；室內外拍攝個人/團體照；自行開車、騎機車/腳踏車，車內均為同住家人，或無同車者時；直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時；戶外從事工作者於空曠處工作；於山林(含森林遊樂區)、海濱活動；於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合，但仍應隨身攜帶或準備口罩。如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩。

▲台南市20日確診新增1979名COVID-19本土個案，全年齡累計確診百分比為16.00％；已解除隔離284135名、尚在隔離中12267名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，於指揮中心或主管機關指定之場所或活動(例如：藝文表演/劇組/電視主播等演出人員正式拍攝演出時、運動競賽之參賽選手及裁判於比賽期間等)，如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

▲台南市20日確診新增1979名COVID-19本土個案，全年齡累計確診百分比為16.00％；已解除隔離284135名、尚在隔離中12267名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2022年7月19日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑涵蓋率分別為90.9％、84.4％、1.3％、69.3％及4.0％，總接種劑次4,636,485。5至11歲兒童COVID-19疫苗第1劑涵蓋率84.70％、第2劑33.47％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率94.98％、第2劑83.51％、追加劑59.59％。

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