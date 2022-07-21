台南市動保處沒入18隻小品種犬　將開放認養抽籤

▲台南市動保處沒入19隻品種犬，其中18頭犬隻將於7月22日至28日日開放進行認養資格登記，並預計於8月2日公布抽籤結果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市動保處於今年5月查獲小型品種犬非法繁殖場，共計沒入19隻品種犬，並已於日前進行公告，因詢問度踴躍，除生理狀況尚不適合開放認養的1頭犬隻外，餘18頭犬隻將於7月22日至28日日開放進行認養資格登記，並預計於8月2日公布抽籤結果。

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動保處表示，這次將開放抽籤的18頭犬隻收容於動物之家善化站，其中1隻為公犬，餘17隻皆為母犬，犬隻年齡約落在青壯到年老不等（1歲到10歲以上）。經基礎疫苗注射、晶片植入、絕育手術及妥適醫療後，將開放民眾進行認養資格登記(https://forms.gle/C2cqxZQjRZAtnmVP7），表單開放登記日期為2022年7月22日上午9時至2022年7月28日下午11時59分許止。動保處將於表單登記截止日後篩選符合資格之認養人，如一犬隻有複數的登記人，將訂於2022年8月2日上午10時辦理公開抽籤，每一犬隻正取1人，備取4人，再請中籤者前往動物之家善化站進行認養評估。抽籤過程將在「善收的汪哥與喵姐」志工粉絲頁公開全程直播。(網址：https://www.facebook.com/shanhua5832399/)

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