咖啡杯成46年懸案鐵證！他「19刀捅脖」狠殺少婦　內褲上噴精

▲畢克勒下班回家卻魂斷家中。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國近日又偵破一起多年懸案，賓州一名19歲女子於1975年末在家中遭到謀殺，凶嫌狠砍19刀奪命，但過去46年凶手都消遙法外，直到今年2月一只被丟棄的咖啡杯成了關鍵鐵證。警方在咖啡杯上採集DNA，發現與當年留在死者身上的精液DNA相符，並且揪出重度嫌疑人、68歲的男嫌史諾波里（David Sinopoli）。

史諾波里於17日上午，因1975年一起19歲新婚女子畢克勒（Lindy Sue Biechler）謀殺案被捕，他被控是當年對畢克勒狠砍19刀痛下殺手的凶嫌。46年前的凶殺懸案，警方多年來從未放棄追緝，但直到採用先進DNA技術以及基因追蹤技術才確認名叫史諾波里的男子，正是該起凶殺案的凶嫌。

畢克勒於1975年12月5日，傍晚6點多從花店下班後回到與丈夫居住的公寓。晚間8點多，叔叔和阿姨前來找她時，卻發現門前地板有血跡，推開門後看見她躺在血泊裡，牛仔褲的鈕扣和拉鏈被人解開，內褲上沾有精液。她的脖子上插著一把廚房用刀，鮮血汩汩流出；經警方和鑑識人員確認，畢克勒當晚脖頸被人猛捅19刀慘死，她的胸部和背部有明顯的抵抗傷痕。

▲史諾波里案後繼續待在蘭開斯特郡生活，從未被警方起疑。（圖／翻攝推特）

儘管DNA鑑定技術要於10多年後才在美國合法，當時並不能用作呈堂證據，警方仍將畢克勒內褲上的精液保留下來。

當時該起凶殺案引發社會關注，警方接獲許多線報，在排除假線報後對10多人進行訊問及調查，最終也都因沒有可信證據而放人，但真正的凶手史諾波里從未進入警方的視野，更令警方顏面無光的是，他在犯案後並沒有逃遠，而是繼續留在當地生活、工作、結婚。

賓州蘭開斯特郡地區檢察官亞當斯（Heather Adams）18日召開記者會，宣布畢克勒凶殺案破案。調查人員在取得進展後，鎖定當地68歲的史諾波里進行跟監，今年2月史諾波里在費城搭機前喝了一杯咖啡，之後丟棄在垃圾桶內，調查人員隨即將咖啡杯上殘留DNA進行採樣，與當年的精液DNA比對後相符，案件終於取得突破性發展。

至於史諾波里如何在多年後被警方盯上，起因於基因系譜學家穆爾（Cece Moore）在2020年取得凶嫌DNA資料，進行追蹤回溯，並判定基因具有義大利血統，接著調查當時於凶案地點附近居住的義大利裔，從2300人中抽絲剝繭，翻閱陳年新聞、法庭文件等相關資料，推斷出凶手極有可能是史諾波里，並將調查結果回報警方。

「DNA技術驚艷到我了嗎？」亞當斯表示她已看過許多透過DNA識別定罪的案件，真正讓她感到驚艷的是穆爾和她公司的能耐。亞當斯說這麼多年來警方從未忘記，也從未放棄，而逮捕史諾波里是為畢克勒之死討回正義的第一步。

史諾波里落網後，被控1項凶殺罪名，目前被羈押不得保釋。