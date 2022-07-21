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幼兒莫德納今起開打！2歲以下打大腿　「等不等BNT」QA一次解

▲彰化縣衛生局公布11月10日起每周二學齡前幼童開放施打流感疫苗。（圖／ETtoday資料照）

▲6個月~5歲幼兒莫德納今起開打。（圖／ETtoday資料照）

記者楊晏琳／整理報導

幼兒莫德納今（21日）開打！此次約有45萬劑疫苗可供6個月至5歲幼兒接種使用。指揮中心提醒，兒童施打mRNA疫苗會有些微不良反應，接種疫苗位置也會依年齡有所不同，須多加留意。幼兒疫苗開打，副作用有哪些？想等BNT怎麼辦？《東森新媒體ETtoday》整理相關QA，供家長們參考。

Q1：幼兒打疫苗真的能防重症嗎？會不會危險？

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A1：台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎表示，幼兒得到新冠肺炎的風險遠高於其他疾病，如流感等。他表示，兒童流感重症風險高，都要打常規疫苗，「但新冠對幼兒危害其實更高」，像MIS-C和腦炎發生率，都高於流感，因此建議兒童施打新冠疫苗。

至於疫苗是否能預防孩童重症？台大醫院感染科前醫師林氏璧指出，理論上可以，但目前沒有足夠的資料能夠證明，因為國外臨床試驗收案人數少、產生案例少，根本沒有發生重症和死亡。至於能不能預防腦炎，他表示因為國外鮮少兒童腦炎，所以更加無法回答，「但理論上我想是可以預防的。」

Q2：莫德納和BNT差在哪？可以等BNT來再打嗎？

A2：美國建議，輝瑞BNT需接種3劑，且僅適用於6個月~4歲幼兒；莫德納目前在國內接種2劑即可，年齡限制為6個月~5歲。林氏璧說明，「如果比較在乎有效性，建議打莫德納。如果比較在乎打完疫苗後發燒或不舒服，建議打輝瑞。」

不過指揮中心表示，4歲以下適用的BNT到貨日期未定，還在洽談當中，呼籲家長還是盡快安排幼兒完成莫德納疫苗接種。

Q3：幼兒施打莫德納的劑量？需間隔多久？

A3：應接種2劑基礎劑，每劑需接種0.25ml（含25mcg mRNA），2劑間隔4～8週以上。李秉穎也建議，6個月至5歲幼兒施打莫德納，應經醫師評估後再行接種。

Q4：接種位置有什麼不同？

A4：未滿2歲嬰幼童因手臂肌肉較薄，建議接種大腿前外側、股外側肌，2歲以上幼童則接種非慣用手的上臂三角肌。

Q5：常見不良反應有哪些？

A5：接種後可能發生之常見副作用，如躁動／哭鬧、接種部位疼痛、嗜睡、食慾不振、發燒、注射部位紅斑及腫脹等。

如發燒超過48小時、有嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因，最嚴重可能會出現心肌炎或心包膜炎副作用，家長應提高警覺。

指揮中心提醒，家長可在孩童施打疫苗後，透過接種單位提供的QR code掃描加入「Taiwan V-Watch疫苗接種-健康回報」系統，協助關注子女接種後狀況，提升對新冠疫苗安全性監測、相關關懷照護及因應效率。

▲▼幼兒接種疫苗注意事項。（圖／指揮中心提供）

Q6：心肌炎／心包膜炎症狀有哪些？

A6：李秉穎表示，心肌炎／心包膜炎主要發生在接種後14天內，但有極少數個案發生於接種後2～4週間，較常發生在接種第二劑之後以及年輕男性。

提醒家長要注意疫苗接種後28天，幼兒有沒有發生5大類似心肌炎、心包膜炎表現，包含：

1、胸痛、胸口壓迫感或不適症狀

2、心悸（心跳不規則、跳拍或顫動）

3、運動耐受不良（如走幾步路就很喘、沒有力氣爬樓梯）

4、暈厥（昏厥）

5、呼吸急促

不過李秉穎也提到，幼兒因有時不會表達胸悶、胸痛等症狀，家長可能要注意一些非特異性，與心肌炎有關之症狀。包含嘔吐、冒冷汗、無法進食、倦怠等，雖然不一定是心肌炎，但若出現這些非特異症狀，應及早送醫檢查。

Q7：孩子已經確診過了，還要打疫苗嗎？

A7：指揮中心說明，感染COVID-19後，短期內再次感染的風險可能會降低，建議確診者「自發病日或確診日（無症狀感染者）起」，至少間隔3個月後，再接種新冠疫苗。

Q8：平時白天要上班，不方便帶孩子打疫苗怎麼辦？

A8：指揮中心呼籲，考量家長上班時間，各縣市應彈性於夜間或假日開設接種站；亦可視所轄量能，安排至幼兒園或托嬰中心接種，提升可近性。

依各縣市回報作業情形，合約醫療院所將陸續於7月21、22日提供接種，另計13縣市設立接種站將陸續於22、23日起開設，接種地點位於學校、活動中心、體育館、圖書館，民眾可至各縣市衛生局網站查詢。

▲▼7月21日起指揮中心與各地方政府共同推動滿6個月至5歲嬰幼兒莫德納接種。（圖／指揮中心提供）

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