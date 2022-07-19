▲台中市3.6萬劑嬰幼兒莫德納疫苗，7/22起全面開打。（圖／市府提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

台中市政府繼兒童快打站、長者快打站後，配合中央配撥莫德納疫苗，7月22日至25日將啟動46處嬰幼兒快打站、共215場次，提供6個月以上未滿6歲嬰幼兒接種莫德納疫苗第一劑，另梨山地區施打人數較少，配合當地衛生所疫苗門診，梨山衛生所場次則調整至7月26日施打。民政局長吳世瑋籲請家長踴躍帶家中符合施打年齡的小朋友前往接種，提升嬰幼兒個人防護力。

吳世瑋說明，此次快打站開設為方便家長帶小孩前往接種，站點以設置在校園為優先，並採分齡分里分流方式，順暢舒適為原則，而施打人數較少的行政區，也將於平日及假日至少各開設半天提供服務。

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吳世瑋指出，嬰幼兒接種通知單各區公所已造冊透過民政系統陸續遞送，並依年齡區分6個月至未滿2歲、2歲以上至未滿6歲等2個族群分流施打；若同家庭兄弟姊妹接種時間不一樣，家長可自行調度，擇一通知單上的時段，帶孩子一起前往接種即可，提醒家長記得攜帶通知單、幼兒的健保卡、兒童健康手冊、COVID-19疫苗接種評估及意願書前往接種。

民政局說明，市府綜合考量家長上班時間與孩子托育狀況，由於6個月至未滿2歲嬰幼兒多由祖父母或保姆照顧，以安排平日施打為原則；而2歲以上未滿6歲幼童多已於幼兒園就讀，並規劃於假日施打，家中如有多位符合資格之幼兒，可依通知單選擇適宜日期及時間前往接種，另台中市各區疫苗快打站分流時間表可至市府民政局網站(https://reurl.cc/n1WrQl) 查詢。