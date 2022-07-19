　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中市3.6萬劑嬰幼兒莫德納疫苗　7／22起全面開打

▲台中市3.6萬劑嬰幼兒莫德納疫苗，7/22起全面開打。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市3.6萬劑嬰幼兒莫德納疫苗，7/22起全面開打。（圖／市府提供，下同）

記者游瓊華／台中報導

台中市政府繼兒童快打站、長者快打站後，配合中央配撥莫德納疫苗，7月22日至25日將啟動46處嬰幼兒快打站、共215場次，提供6個月以上未滿6歲嬰幼兒接種莫德納疫苗第一劑，另梨山地區施打人數較少，配合當地衛生所疫苗門診，梨山衛生所場次則調整至7月26日施打。民政局長吳世瑋籲請家長踴躍帶家中符合施打年齡的小朋友前往接種，提升嬰幼兒個人防護力。

吳世瑋說明，此次快打站開設為方便家長帶小孩前往接種，站點以設置在校園為優先，並採分齡分里分流方式，順暢舒適為原則，而施打人數較少的行政區，也將於平日及假日至少各開設半天提供服務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台中市3.6萬劑嬰幼兒莫德納疫苗，7/22起全面開打。（圖／記者游瓊華攝）

吳世瑋指出，嬰幼兒接種通知單各區公所已造冊透過民政系統陸續遞送，並依年齡區分6個月至未滿2歲、2歲以上至未滿6歲等2個族群分流施打；若同家庭兄弟姊妹接種時間不一樣，家長可自行調度，擇一通知單上的時段，帶孩子一起前往接種即可，提醒家長記得攜帶通知單、幼兒的健保卡、兒童健康手冊、COVID-19疫苗接種評估及意願書前往接種。

民政局說明，市府綜合考量家長上班時間與孩子托育狀況，由於6個月至未滿2歲嬰幼兒多由祖父母或保姆照顧，以安排平日施打為原則；而2歲以上未滿6歲幼童多已於幼兒園就讀，並規劃於假日施打，家中如有多位符合資格之幼兒，可依通知單選擇適宜日期及時間前往接種，另台中市各區疫苗快打站分流時間表可至市府民政局網站(https://reurl.cc/n1WrQl) 查詢。

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►台中輕旅行必住！豐邑逢甲商旅才2899元超划算

ET快訊
新莊16歲少年報警尋父　驚見他頸部噴血倒公廁亡
連靜雯轉帳5次418萬飛了　「Bruce」幕後19人聯手騙她
5月大男嬰確診康復2月猝死　檢查發現「肺部白點」 患MIS-
「散步可脫口罩」難定義　網炸問號：那我百貨公司、賣場散步
快訊／羽生結弦宣布退役：將退出第一線！
「義務役延長1年以上」　美前國防部長給台灣4建議
南韓BA.5飆過半！　變「主流毒株」下月恐破單日28萬例

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

捷報！台灣好小子化學奧林匹亞競賽摘4金　國際排名第1

12歲女「唯一夢想是離婚」！債主年紀能當祖父卻逼婚　全家一起哭

2月臨檢！現在突然收「實聯制罰單」傻了　他喊扯：取消才寄來

疫後健康　嘉藥USR持續陪伴銀髮長輩

台北公寓又老又髒？網曝「2點」難取代：北漂是有原因的

挑戰早餐店闆娘辣度！開餐盒驚「先去找水喝」　網嗨：辣又有料

17天免費參觀！美國療癒系藝術家NIKKI 來台個展　全新創作曝光

「散步可脫口罩」反更擾民　網炸問號：那我去百貨公司、賣場散步

用愛接棒「龜山少棒」小選手勇敢追夢　樂天同樂開懷

台東+346新增1死　居家照護2233人

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

乖巧黑狗守家門等爸爸　見車停下才熱情飛撲！

珍榮.安普賢槓上！「從人品嘴到事業」　為金高銀火爆互嗆..她護愛站邊

Lulu大鬧「聲林七強」笑點密集　戳痛處又亂講話...她傻眼：我被附身XD

陸科學老師癌逝成大體老師　簽下自願書貢獻身體做教育

陳時中卸任911天指揮官　離場手帕擦淚！全員歡送

捷報！台灣好小子化學奧林匹亞競賽摘4金　國際排名第1

12歲女「唯一夢想是離婚」！債主年紀能當祖父卻逼婚　全家一起哭

2月臨檢！現在突然收「實聯制罰單」傻了　他喊扯：取消才寄來

疫後健康　嘉藥USR持續陪伴銀髮長輩

台北公寓又老又髒？網曝「2點」難取代：北漂是有原因的

挑戰早餐店闆娘辣度！開餐盒驚「先去找水喝」　網嗨：辣又有料

17天免費參觀！美國療癒系藝術家NIKKI 來台個展　全新創作曝光

「散步可脫口罩」反更擾民　網炸問號：那我去百貨公司、賣場散步

用愛接棒「龜山少棒」小選手勇敢追夢　樂天同樂開懷

台東+346新增1死　居家照護2233人

沖繩「30綠蠵龜」遭割頸　漁民認了：為解開漁網行刺

鴻海「山東威海廠區」294天完工　盼成世界級印表機產業基地！

她騎車碰違規行人遭求償3000萬　現場沒聽到「煞車聲」逆轉免賠

斯里蘭卡經濟崩潰！醫勸1句爆心酸　3寶爸：只能離開

台灣6月最熱賣手機公開　新機要出iPhone 13系列熱度「不減反增」

2022花蓮金針花季8／4開跑！40公頃金色花海超夢幻　最佳賞花期曝光

離月底還有12天！他戶頭只剩1000　網曝「1絕招」狂喊：超級省

創YT帳號造謠前女友「健身玩跳蛋」　他挨告求饒辯：車禍失憶

民調出爐！蔡英文滿意度重回5成大關　陳時中防疫成績維持65分

國台辦連推8集「九二共識」講座　第二集解釋核心要義

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

生活熱門新聞

3類人「口罩鬆綁」　即起騎機車可免罩

房東不租！海產店被迫關店　熟客買下整棟：繼續開店

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

哥吉拉風波「夫妻LINE對話」背景有貓膩　眼尖網友突破盲點

4星座夏天有偷吃跡象！　爛桃花暴增遊走出軌邊緣

哥吉拉文是假的？爆系管理員打臉：當事人是漂亮女生

哥吉拉人妻是正妹　管理員31字再酸蹭文

人夫被家暴「傷勢比台南Josh還慘」　結局網讚爆

大雷雨轟雙北　大雨特報警戒區曝

3年前被陳時中感動到哭…美女醫現不忍了「吐6字真言」！

有苦自己吞…「報喜不報憂」星座名單曝光！

即起戶外散步、工作都免罩　8月可能再鬆綁

今雨區擴大　這3天挑戰今年最高溫

快訊／10：39規模4.5地震！　最大震度4級

更多熱門

相關新聞

21週奇蹟娃驚天一哭　醫救回創紀錄

21週奇蹟娃驚天一哭　醫救回創紀錄

「巴掌仙子」小葶去年10月在台中中山附醫出生，僅21週5天體重370克，幾乎就是金氏世界紀錄等級。小葶媽媽透露自己本身子宮頸閉鎖不全，要安胎卻安不住，當時急到直接在病房生下小葶，因為自己前一胎也是早產小朋友，但當時僅僅18週，出生後也沒有哭或反應，原本以為小葶可能也就這樣走了，沒想到小葶突然「驚天一哭」，經院方全力搶救，如今成為可愛的大眼妹。

男酒駕撞斷燈桿　痛苦求救「我～很～痛」

男酒駕撞斷燈桿　痛苦求救「我～很～痛」

賣地前先「搞定」祖傳果樹　房仲感動地主「連鄰居都說讚」

賣地前先「搞定」祖傳果樹　房仲感動地主「連鄰居都說讚」

獨攀馬崙山失聯6天！台鐵員工入山身影曝

獨攀馬崙山失聯6天！台鐵員工入山身影曝

台中21週巴掌仙子　370克如鋁罐重

台中21週巴掌仙子　370克如鋁罐重

關鍵字：

台中疫苗莫德納盧秀燕

讀者迴響

熱門新聞

3類人「口罩鬆綁」　即起騎機車可免罩

房東不租！海產店被迫關店　熟客買下整棟：繼續開店

星巴克7/19起「連玩20天」買1送1

16人「戀愛天體營」裸身多人運動

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

獨／李鴻淵沒殺他真相曝！8年前做證僅說6個字逃死

獨／台鐵員工獨攀馬崙山　失聯6天「跑山獸」尋獲遺體

警同情拾荒翁沒開單　被控貪汙結局曝

燒烤店老闆99％撞臉張國榮！「1細節都一模一樣」

15天用100度竟因「變頻冷氣」！耗電關鍵曝

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

鬼鬼情斷禾浩辰　男方限動洩低潮

獨／賴敏男女兒沒上樓　下秒遇死神遭爆頭亡

本土劇女王遭「網路感情詐騙」3000萬　手法曝光

哥吉拉風波「夫妻LINE對話」背景有貓膩　眼尖網友突破盲點

更多

最夯影音

更多
炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！
柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面